Канада виділяє майже 520 тис. євро на допомогу українцям, які пережили полон та окупацію: що відомо

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Канада виділить додаткову матеріальну допомогу, спрямовану на підтримку українців, які зазнали переслідувань через війну. Держава на ці завдання направляє 863 тис. канадських доларів (близько 520 тис. євро). Кошти спрямовані, зокрема, на допомогу жертвам сексуального насильства в умовах війни.

Про це у Торонто заявила очільниця МЗС Канади Аніта Ананд, повідомляє Укрінформ.

“Оголошую про виділення більш як 863 тис. дол. на підтримку українців, які зазнали переслідувань через страхітливу російську війну. Серед іншого, йдеться про допомогу жертвам повʼязаного із конфліктом сексуального насильства, а також підтримку українських недержавних організацій, які працюють із поверненими цивільними, військовополоненими, а також дітьми та їх родинами”, — заявила Аніта Ананд.

Вона уточнила, що раніше у вересні Канада вже виділяла близько 6 млн доларів на сприяння у поверненні незаконно вивезених до Росії українських дітей.

“До цієї суми входили кошти, що мали допомогти реінтеграції, відстеженню та поверненню українських дітей, а також протидії їх індоктринації, мілітаризації та рекрутингу. Разом ці два пакети доводять підтримку Канади, особливо у поверненні українських дітей додому, до майже 7 млн дол. (канадських, — ред.)”, — підсумувала міністерка.

Нагадаємо, раніше в ООН повідомили, що організації вдалося зафіксувати 984 випадки сексуального насильства від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Всі ці випадки безпосередньо пов’язані з конфліктом та, зокрема, стосуються людей, які залишилися на тимчасово окупованій території.