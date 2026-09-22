ООН задокументувала 984 випадки сексуального насильства від початку відкритого вторгнення Росії

Насильство. Ілюстративне фото: Pixabay

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984 випадки сексуального насильства задокументувала ООН від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як йдеться в тематичній доповіді, Управління Верховного комісара ООН з прав людини задокументувало 984 випадки насильства, повʼязаного з конфліктом. Йдеться про період з 24 лютого 2022-го по 31 липня 2026 року. Ще 20 випадків сталися до відкритого вторгнення Росії.

Разом із тим, наголошує Лубінець, 1004 — це не реальна кількість усіх злочинів, а лише те, що вдалося задокументувати міжнародним організаціям.

“Сексуальне насильство у війні — це не випадковий “побічний ефект”. ООН описує його як складову практики катувань, залякування та примусу в контексті російської агресії. Показово й те, що Росія продовжує ігнорувати вимоги ООН щодо запобігання сексуальному насильству, його розслідування та притягнення винних до відповідальності.

СНПК — воєнний злочин та злочин проти людяності за міжнародним гуманітарним правом. Воно може розглядатися як елемент геноциду. Це частина ширшої політики терору — спроби залякати українців, зламати їхню гідність і волю до опору”, — додав уповноважений.

Наприкінці травня 2026-го ООН вперше офіційно включила російські збройні та безпекові сили до “чорного списку” сторін, які причетні до сексуального насильства в умовах війни. Тоді в організації верифікували вже 310 таких випадків, вчинених під час повномасштабного вторгнення до України.

А у червні цього ж року в Офісі генпрокурора розповідали, що майже чверть цивільних українців, постраждалих від сексуального насильства з боку окупантів — саме з Донецької області. Українські правоохоронці зафіксували загалом 401 такий факт.

Нагадаємо, російського військового Сергія Карпіловича судять в Україні за сексуальне насильство над жителькою села Золотий Колодязь Покровського району. За даними слідства, чоловік упродовж двох місяців щоночі ґвалтував жінку та погрожував їй убивством. Згодом він потрапив у полон. Обвинувачений провину заперечує та запевняє, що між ним і жінкою нібито були “стосунки”.