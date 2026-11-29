Ганна Шатрюк, цивільна, яку утримували в полоні понад рік окупаційні структури в окупованому Донецьку. Фото з сімейного архіву

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Ганну Шатрюк затримали в окупованому Чистяковому 27 березня 2022 року. Після допитів в “Ізоляції”, побиття в Донецькому СІЗО та майже 13 місяців без вироку її відпустили. Навіть після звільнення родина боялася виїжджати з окупації. Лише наприкінці 2024 року сім’я Шатрюк дісталася підконтрольної Україні території. У Києві Ганні довелося ще й доводити українським установам, що вона була цивільною полоненою. Про пережите та життя після полону дівчина разом із матірʼю Оленою розповіла журналістам Вільного Радіо.

“Якби я знала, я б її пішки перевела”: як Ганну Шатрюк забрали з дому в окупованому Чистяковому

За кілька днів до повномасштабного вторгнення родина Шатрюк збиралася остаточно виїхати з окупованого Чистякового (українська влада перейменувала місто, коли воно вже було в окупації, але росіяни й далі використовують його стару назву — Торез). Вирушити планували 17–18 лютого 2022 року, але поїздку відклали. Дорога через блокпости була складною, а чоловік Олени Геннадій мав проблеми зі здоров’ям.

Після 24 лютого виїхати стало ще важче. Транспорт майже зупинився, чоловіків почали забирати на примусову мобілізацію, з магазинів швидко зникали продукти. Родина вирішила поки залишатися вдома — там принаймні були запаси й усе необхідне.

“Якби я знала наперед, що відбудеться потім, то я пішки б її перевела до підконтрольної території”, — скаже Олена пізніше про свою молодшу доньку Ганну.

У березні Олена почала помічати біля будинку незнайомі автомобілі. Вона записала їхні номери — хотіла з’ясувати, кому вони належать. Але не встигла.

27 березня жінка вийшла вигуляти собаку. Коли поверталася, біля будинку на неї вже чекали невідомі чоловіки спортивної статури. Разом із нею зайшли до квартири, де були чоловік Олени та Ганна.

Родину розвели по різних кімнатах і почали обшук. Українських паспортів удома тоді не було, а закордонні були сховані так, що їх не знайшли. Знайшли інше — телефон Ганни.

Родина роками обережно ставилася до телефонів під час поїздок між окупованою та підконтрольною Україні територіями: користувалися кнопковими, смартфони намагалися не возити із собою. Олена знала, наскільки віддано донька підтримує Україну та українських військових, і боялася, що через свою активність вона приверне увагу окупантів.

“Ми майже не давали їй цей телефон: і тато його ховав, і я собі забирала”, — згадує Олена.

Але незадовго до затримання Ганна під’єднала до свого вайбера номер окупаційного мобільного оператора “Фенікс”. Під час обшуку чоловіки, які не представились, отримали доступ до її листування.

“Там було написано щось таке: «Я вас підтримую. Якщо треба, я вам повністю допоможу»”, — переказує Олена повідомлення доньки на підтримку українських військових.

Згодом Ганну не раз запитуватимуть про ці контакти та можливі зв’язки з українськими спецслужбами. Після обшуку дівчину вивели з дому й посадили в машину. Куди її везуть, родині не сказали.

Наступні майже 13 місяців Ганну намагатимуться повернути додому.

Поки доньку допитували, мати намагалася дізнатися про неї бодай щось

Після затримання Ганну повезли до Донецька. Дорогу вона не бачила — на голові весь час був пакет. Куди саме її привезли, дівчина тоді теж не знала.

Спочатку її завели до підвального приміщення. Ганна згадує, що сиділа на стільці з пакетом на голові, а люди поруч пили чай чи каву й щось святкували. Потім почалися запитання.

“Їх цікавило листування в телефоні: хто люди, з якими я спілкувалася, де їх шукати. Питали про СБУ, українських військових і техніку. Я просто повторювала: «Я нічого не знаю»”, — згадує Ганна.

У цей час Олена не знала навіть, де перебуває донька. Після затримання Ганни вона почала зʼясовувати, кому належали автомобілі, які раніше помічала біля будинку. Через знайомих дізналася, що це машини так званого “Міністерства державної безпеки ДНР”.

Ця установа, пояснює жінка, — місцевий аналог російської ФСБ. Там збирають інформацію про людей, які відкрито або приховано виступали проти так званої “республіки” або висловлювали свою проукраїнську позицію.

Після розмови з адвокатом Олена вирішила одразу подавати офіційні звернення. Уже 29 березня, через 48 годин після затримання Ганни, вона прийшла до окупаційної “прокуратури”. Вимагала пояснити, де перебуває донька, хто її утримує та на яких підставах. Скаргу подала й до так званого “МДБ”, хоча потрапити безпосередньо до цієї установи було практично неможливо.

“Я справді, як кажуть, оббивала пороги цих установ. Я постійно ставила питання, намагалася зустрітися. Казала: «Ви прокуратура — без вашого відома МДБ не працює. Дайте мені відповідь»”, — говорить Олена.

Після кожного свого звернення жінка намагалася залишати паперовий слід: вимагала реєструвати заяви, збирала відповіді та копії документів.

“Мені зареєстрували всі ці звернення. І в нас є підтвердження, що її забрали 27-го числа”, — пояснює Олена.

Згодом саме ці папери допоможуть їй шукати доньку в системі, яка могла водночас утримувати її та заперечувати, що знає про її місцезнаходження.

Пакет завжди мав бути поруч: перші місяці Ганни в полоні

Перші майже два місяці Ганну утримували в різних місцях, але де саме вона перебувала, дівчина тоді не знала. Затриманим не пояснювали, куди їх привозять і куди переводять. Лише після звільнення Ганна дізналася, що одним із місць її утримання була “Ізоляція” — таємна в’язниця, яку окупанти облаштували в Донецьку після 2014 року.

Територія “Ізоляції” в Донецьку, 2021 рік. Фото з окупаційних джерел

Затриманих переводили між приміщеннями, а тих, кого вважали пов’язаними між собою, могли розділяти. У кімнаті/камері дозволяли сидіти без пакета на голові. Але він завжди мав бути поруч.

“Ми могли сидіти в кімнаті, спілкуватися. Але щойно стукали, ми підводилися й надягали пакети. Виводили нас тільки з пакетами на головах”, — згадує Ганна.

Лише іноді бранцям дозволяли залишити невеликий просвіт унизу, аби вони бачили ноги й хоча б розуміли, куди ступати.

У кімнаті, де утримували Ганну, був туалет, а до душу жінок виводили окремо, коридором. Їжу приносила одна з увʼязнених.

З вікна дівчина могла побачити лише невелику ділянку землі. Зрозуміти, де саме її утримують, за цим краєвидом було неможливо. Ганна лише припускала, що кімната розташована на першому поверсі.

На допитах поверталися до людей із листування та можливих зв’язків з українськими військовими. Ганна заперечувала, що має інформацію, яку від неї вимагали. У відповідь чула погрози.

“Лякали всім. Казали, що звідси не вийду, що дадуть двадцять років, а потім розстріляють. Що рідних більше не побачу”, — розповідає Ганна.

Часом її змушували підписувати документи, зі змістом яких вона навіть не встигала ознайомитися. Проте дівчина наголошує, що своєї вини не визнавала.

26 травня 2022 року Ганну перевели до Донецького СІЗО №5. Рідні про це не знали. Вони досі не мали достовірної інформації, де її утримують і що з нею відбувається.

“У СІЗО з тобою могли робити що завгодно”: побиття, допити та “політична” камера

“В “Ізоляції” була інша обстановка. Там намагалися, щоб не було слідів. А в Донецькому СІЗО з тобою могли робити що завгодно”, — розповідає Ганна.

На новому місці допити продовжилися. Там дівчину били руками й ногами, зокрема по нирках, вибили зуби. У своїх свідченнях про полон Ганна також згадувала психологічний тиск і погрози застосувати електрострум.

“Я повторювала свої відповіді, не знаю, що саме вони хотіли від мене нове почути. Може їм здавалося, якщо побити сильніше, то я щось вигадаю”, — згадує Ганна.

Слідчий ізолятор №5, Донецьк. Фото: Інферно

У СІЗО полонену тричі переводили з камери до камери. Спочатку вона перебувала разом із жінками, яких утримували за різними кримінальними справами. Серед співкамерниць були обвинувачені у вбивствах, шахрайстві, наркозлочинах, а також жінки, повʼязані з незаконними збройними формуваннями.

У камерах було тісно: в одній із них, згадує дівчина, утримували близько 20 людей.

“Умови були жахливі, звісно. Але в камерах мене не ображали. Усі все розуміли, ніхто мене не чіпав”, — розповідає Ганна.

Згодом її перевели до третьої камери, яку умовно називали “політичною” — це повʼязували із характером звинувачень. Там разом із дівчиною перебували й інші цивільні, яких переслідувала окупаційна влада.

Самій Ганні приписували “шпигунство” та “екстремізм”. Олена згадує, що доньку називали навіть “снайперкою”. При цьому зрозумілого для родини пояснення, на чому ґрунтуються ці закиди, вони не отримували.

Строки утримання продовжували, а вироку не було.

Тим часом Олена й далі збирала документи. Іноді відповіді окупаційних установ суперечили одна одній настільки, що саме це ставало для неї зачіпкою.

“Немає її у нас”: як окупанти приховували, де утримують Ганну Шатрюк

Навіть після переведення Ганни до Донецького СІЗО №5 Олена деякий час не могла отримати підтвердження, що донька справді там. Вона їздила до Донецька, зверталася до різних окупаційних установ. 4 червня, за словами Олени, начальник СІЗО письмово відповів: Ганни Шатрюк у них немає.

“Ми її шукали 28-го, 29-го, 30 травня. Немає, немає — і все. Я вже пішла до Червоного Хреста, до цієї, яку називають там уповноваженою з прав людини. Вона теж почала робити запити. Пишу начальнику СІЗО, а він мені 4 червня відповідає: немає її в СІЗО. От що мені робити?” — пригадує той відчай через незнання Олена Шатрюк.

Допомогти з пошуками Ганни та її захистом мав і адвокат. Олена заплатила йому в надії зʼясувати, у чому звинувачують доньку, де її утримують і як домогтися її звільнення. Захисник запевняв, що розбереться у справі, але реальної допомоги від нього жінка так і не відчула.

“Коли я наприкінці травня їздила перші рази в СІЗО, то я і йому телефонувала, а він каже: «Я не знаю, де вона». Я тоді вже не витримала: «То навіщо ти мені потрібен?»” — згадує жінка.

Тож надалі вона знову шукала доньку самостійно: зверталася до окупаційних установ, писала скарги та вимагала офіційних відповідей. Тоді ж вона звернулася до так званого “Міністерства юстиції ДНР”. Звідти прийшла інша відповідь: донька перебуває саме в Донецькому СІЗО №5. Оригінал листа Олена залишила вдома, зробила копії та з однією з них знову поїхала до СІЗО.

— Немає її у нас, — знову почула жінка.

— Як немає? Ви впевнені? — перепитала вона, поклавши перед працівниками копію відповіді.

Працівниця забрала документ і відійшла. За деякий час повернулася і роздратовано відповіла:

— Тут вона.

Після цього Олена нарешті змогла бодай передавати доньці речі, продукти й ліки.

Папери та бюрократія продовжували бути одними з головних способів боротьби Олени за доньку. Інформацію доводилось отримувати переважно неофіційними шляхами й за гроші, бо дізнатися подробиці справи було майже неможливо. На засідання окупаційного “суду” Олену не допускали.

Попри ці перешкоди, жінці вдалося дізнатися деякі подробиці звинувачень проти доньки. Зокрема, в матеріалах справи стверджували, що Ганну нібито затримали на вулиці, хоча насправді окупаційні силовики забрали її з дому.

“Там такі казочки були. Ніби вона професійна військова, ледь не з “Азову”. Але при цьому в матеріалах написали, що ось просто вона йшла вулицею і її затримали. Отаку небезпечну шпигунку-екстремістку”, — іронізує Олена, згадуючи матеріали справи.

“Я не знаю, що з тобою робити”: як Ганну звільнили після майже 13 місяців полону

У серпні 2022 року Олена подала заяву до Слідчого комітету Росії, представництво якого на той час уже працювало в окупованому Донецьку. У зверненні описала затримання доньки, відсутність зрозумілих пояснень щодо її справи та тривале утримання без вироку.

Того ж місяця силовики знову прийшли з обшуком до будинку родини. За словами Олени, вони перевернули речі, розкидали постіль і навіть висипали пральні порошки, шукаючи документи. Загалом, згадує жінка, за час утримання доньки вдома провели три обшуки. З кімнати Ганни забрали ноутбук, комп’ютер та іншу техніку, яка там була.

Тим часом Ганну продовжували викликати на допити. Запитання майже не змінювалися, а строки утримання раз по раз продовжували.

“Їх цікавило одне: де ховаються ваші, де ховаються наші? Вони були переконані, що я знала інформацію про якісь групи українських військових, які переховуються на окупованих територіях. Я знову нічого не сказала. І знову мене закривали в камері”, — згадує Ганна.

Вона добре пам’ятає одну з останніх розмов зі слідчою. Та, схоже, і сама не знала, як далі вести справу, проте відпускати затриману не збиралася.

“Вона мене запитує: «Що з тобою робити? Я не знаю, що з тобою робити. А відпустити я не можу, не маю права. Доведеться тобі знову продовжувати строк». Ну, такий абсурд був”, — розповідає Ганна.

Так минали місяці. Родина продовжувала домагатися відповідей, а Ганна залишалася за ґратами. У березні 2023 року минув рік від дня її затримання. Вироку все ще не було.

24 квітня 2023 року Олена знову була в Донецьку. Вона намагалася дізнатися, чи планують того дня засідання у справах ув’язнених. Їй відповіли, що слухань не буде, й жінка поїхала додому.

Близько першої дня, коли вона вже сиділа в автобусі, їй зателефонували з окупаційного “суду”. Під час розмови просто сказали, що Ганну звільнили.

“Я не зрозуміла спочатку. Я навіть не знала, як це”, — згадує Олена.

Вона повернулася додому, взяла гроші та необхідні речі й знову вирушила по доньку. Чоловікові сказала лише: “Якщо все вийде, ввечері привезу Аню”.

Додому мати з донькою дісталися близько першої ночі — майже через 13 місяців після затримання Ганни.

Як родина Шатрюк готувалася до виїзду

Після звільнення доньки родина Шатрюк не наважилася одразу залишити окуповане Чистякове. Передусім боялися, що Ганну знову затримають під час перевірок. До того ж удома залишалася літня бабуся, яка потребувала догляду.

До виїзду готувалися поступово. Олена вже добре знала один із напрямів. Ще з 2018 року вона періодично їздила до Матвєєва Кургану Ростовської області, зокрема щоб отримувати інсулін для чоловіка. Після звільнення Ганни жінка почала брати в такі поїздки й рідних. Хотіла, щоб на блокпостах до них звикли та не сприймали наступний перетин як спробу назавжди залишити окуповану територію.

“Треба було показати, що ми лояльні, що приїхали й поїхали”, — пояснює жінка.

Чоловіка Олени під час перевірок майже не чіпали, а от Ганні приділяли найбільше уваги. Під час однієї з перших поїздок її перевіряли близько 45 хвилин, навіть знімали відбитки пальців. Ситуацію ускладнювало те, що родина не мала російських паспортів. Та наступні поїздки, згадує жінка, проходили вже спокійніше.

15 листопада 2024 року померла бабуся Ганни. Її смерть стала для родини ще одним переломним моментом. Після поховання зникла одна з причин, через які вони залишалися в окупації.

26 грудня 2024 року Шатрюк нарешті виїхали. Попереду була дорога через Росію та Білорусь до підконтрольної Україні території.

Дві валізи, рюкзаки й кнопкові телефони: як пройшов довгоочікуваний виїзд з окупації

Цього разу всі троє взяли кнопкові телефони — без листування та зайвої інформації, яку могли знайти під час перевірки.

Перестороги були недаремними: на російському боці співробітники ФСБ забрали в родини телефони й оглянули їх. До останнього Олена не була певна, що їм дозволять проїхати, але зрештою родину пропустили.

Через Білорусь Шатрюк дісталися українського кордону, а звідти прибули до Ковеля. Із собою мали дві валізи, два рюкзаки та сумку з ліками. Надворі було темно й ішов дощ, а родина ще не знала, як дістатися Києва.

На перший час їх привезли до церкви, де можна було поїсти й переночувати. З квитками на потяг не складалося. Допомогла диспетчерка в Ковелі. Вона домовилася з водієм міжнародного автобуса, який повертався з Польщі, аби той забрав трьох пасажирів з усіма речами.

Близько шостої вечора родина вирушила до столиці.

Довести, що була в полоні, й почати життя заново

У Києві родина почала оформлювати документи й статуси. Окремо довелося підтверджувати, що Ганна була цивільною полоненою. Але зробити це вдалося не одразу.

“Ми писали всюди заяви, і в Координаційний центр [з питань поводження з військовополоненими], і в інші організації, що ми ось тут, самі змогли виїхати”, — розповідає Олена.

Родина звернулася до комісії, яка встановлює факт позбавлення людини особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. До заяви додали документи, які вдалося вивезти з окупації. Першого разу голосів членів комісії для позитивного рішення не вистачило. Не встановили факт полону і після наступного звернення. Документи довелося подавати втретє.

Ганна Шатрюк (друга праворуч) як членкиня ГО “Нумо, сестри” на зустрічі “Спільні рішення для підтримки постраждалих від СНПК: регіональний діалог”. Фото: ГО “Нумо, сестри”

Зрештою комісія ухвалила позитивне рішення. Але навіть про нього Ганна дізналася випадково.

“Мені прийшло повідомлення на електронну пошту, що я отримала статус. З комісії навіть не телефонували, щоб пояснити чи повідомити. Я випадково зайшла в електронну пошту і побачила”, — згадує вона.

Для довідки: За українським законодавством, цивільні, які повернулися з російського полону, мають право на одноразову виплату в розмірі 100 тисяч гривень. Також держава передбачає по 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в неволі. Однак для отримання цих коштів спеціальна комісія, яка раніше працювала при Міністерстві розвитку громад та територій України, має офіційно встановити факт позбавлення людини особистої свободи внаслідок російської агресії. Лише після цього можна подавати заяву на відповідні виплати. Із кінця 2025 року для звільнених цивільних, щодо яких ще не встановили факт полону за основною процедурою, передбачили також окрему одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Вона має інші умови призначення й не є додатковою виплатою до 100 тисяч гривень за звільнення.

Документами труднощі родини не обмежилися. Уже в Києві від хвороби помер батько Ганни. Пережите протягом останніх років також не могло не позначитися на його стані.

Тепер Ганна й Олена живуть у Києві, підпрацьовують і намагаються облаштовувати життя. Окремою проблемою залишається житло. Олена каже, що розраховувати на системну допомогу в цьому питанні родині складно.

Олена Шатрюк. Фото з сімейного архіву

А поряд із цими проблемами поступово з’являються й значно простіші турботи. Не так давно Ганна на виставці побачила кота, якого волонтери привезли з Костянтинівки. Вирішила забрати його: для родини з Донеччини це здалося майже знаком.

Невдовзі після цього Ганна поїхала на запропоновану їй реабілітацію, а потім повернулася до Києва — і до нового кота. А нещодавно мати з донькою взяли в родину ще й песика.

Домашні улюбленці родини Шатрюк. Фото з сімейного архіву

Є в їхній історії й Жорік — ще один кіт із Донеччини. Його вдалося вивезти з окупації, тоді як його котячі родичі залишилися там. Постійно Жорік живе не з Ганною та Оленою, але час від часу його привозять до них на перетримку.

Кіт Жорік, якого вивезли з окупованої території. Фото з сімейного архіву

Так тепер і живуть: розв’язують питання з документами та житлом, працюють, опікуються тваринами й намагаються облаштувати життя, яке майже десять років залежало від чужих рішень.

Раніше ми розповідали, що цивільні після російського полону досі постають перед труднощами в отриманні допомоги. Попри появу окремих програм підтримки, цілісної системи супроводу колишніх полонених в Україні поки немає.

Матеріал створено в межах інформаційної кампанії “Бути присутніми” ГО “Докудейз”.

Кампанія реалізується за фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження” та Посольства Швеції в Україні. Думки, висновки чи рекомендації не обов’язково відповідають поглядам урядів, благодійних організацій чи компаній цих країн. Відповідальність за зміст публікації несуть винятково її автор(к)и.