Керівник поліції Донеччини Руслан Осипенко очолив Чернівецьку ОДА: що відомо

Президент України призначив головою Чернівецької обласної державної адміністрації Руслана Осипенка, який очолював поліцію Донеччини. Хто буде замість нього — поки невідомо.
Про призначення журналісти Вільного Радіо дізналися з указу на сайті президента України.
У поліції Донецької області підтвердили, що йдеться саме про їхнього керівника — Руслана Осипенка. Тепер він очолить Чернівецьку обласну державну адміністрацію.
Відомо, що Осипенко став начальником Головного управління Національної поліції в Донецькій області 26 листопада 2021-го. Тобто, цю посаду він обіймав близько чотирьох років.
До цього — у тому ж 2021 році — чоловік виконував обов’язки начальника ГУНП в Херсонській області. У 2022 році Руслан Осипенко отримав звання генерала поліції третього рангу.
Осипенко має відзнаки та нагороди, зокрема у 2024 році за “особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові” його нагородили орденом Данила Галицького, йдеться в указі президента.
