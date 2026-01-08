Керівник поліції Донеччини Руслан Осипенко очолив Чернівецьку ОДА: що відомо

Руслан Осипенко. Фото: ГУНП Донеччини

Президент України призначив головою Чернівецької обласної державної адміністрації Руслана Осипенка, який очолював поліцію Донеччини. Хто буде замість нього — поки невідомо.

Про призначення журналісти Вільного Радіо дізналися з указу на сайті президента України.

У поліції Донецької області підтвердили, що йдеться саме про їхнього керівника — Руслана Осипенка. Тепер він очолить Чернівецьку обласну державну адміністрацію.

Відомо, що Осипенко став начальником Головного управління Національної поліції в Донецькій області 26 листопада 2021-го. Тобто, цю посаду він обіймав близько чотирьох років.

До цього — у тому ж 2021 році — чоловік виконував обов’язки начальника ГУНП в Херсонській області. У 2022 році Руслан Осипенко отримав звання генерала поліції третього рангу.

Осипенко має відзнаки та нагороди, зокрема у 2024 році за “особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові” його нагородили орденом Данила Галицького, йдеться в указі президента.

Нагадаємо, президент України призначив мера Маріуполя Вадима Бойченка начальником Маріупольської міської військової адміністрації Донецької області.