Керівнику “Плацдарму” Олексію Юкову посмертно надали звання “Почесний громадянин Словʼянської громади”

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Керівнику пошукового загону “Плацдарм” Олексію Юкову надали звання “Почесний громадянин Слов’янської міської територіальної громади”. Він загинув 5 серпня 2026-го.
Про це повідомила дружина чоловіка Євгенія Калугіна.
Олексій Юков був уродженцем Словʼянська, який понад 27 років свого життя присвятив пошуку тіл загиблих і зниклих безвісти військових. Свій перший досвід ексгумації та дослідження залишків чоловік здобув підлітком.
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Після початку російської агресії у 2014-му Юков долучився до гуманітарної місії “Чорний тюльпан” і почав безпосередньо евакуйовувати тіла українських військових та цивільних із найгарячіших точок.
Під час відкритого вторгнення його загін “Плацдарм” став партнером Генерального штабу ЗСУ у межах гуманітарного проєкту “На щиті”. Олексій особисто координував та брав участь у виїздах на “нуль”, мінні поля та щойно деокуповані території. За цей час його команда повернула додому щонайменше три тисячі тіл загиблих.
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5 серпня 2026-го Олексій Юков дістав смертельного поранення, коли повертався із завдання у Лиманській громаді. 8 серпня з керівником пошукової групи “Плацдарм” попрощалися у Києві.
Нагадаємо, 24 серпня президент України підписав наказ, яким посмертно надав керівнику пошукового загону “Плацдарм” Олексію Юкову звання “Герой України”.