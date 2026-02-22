Стела на в'їзді до Лимана. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Лиманській громаді цього тижня відбудуться щотижневі прямі телефонні лінії керівництва міської військової адміністрації. Мешканці зможуть напряму поставити запитання посадовцям та отримати консультації.

Графік оприлюднили на Facebook сторінці Лиманської міської військової адміністрації.

У понеділок, 23 лютого, з 15:00 до 16:00 на зв’язку буде начальник Лиманської МВА Олександр Журавльов. До нього можна звернутися з питань життєдіяльності громади, роботи структурних підрозділів адміністрації та функціонування громади в умовах воєнного стану. Телефон для звернень: +38 (093) 612-76-93.

У вівторок, з 15:00 до 16:00, прямий ефір проведе заступник начальника МВА Олексій Мікулін. Він розглядає загальні питання діяльності громади та координує евакуаційні заходи. Телефон: +38 (093) 612-76-93.

У середу, з 15:00 до 16:00, мешканці зможуть поспілкуватися із заступницею міського голови Оленою Муравльовою. Вона відповідає за сферу житлово-комунального господарства, благоустрій, роботу комунальних підприємств та питання фіксації пошкодженого майна. Телефон: +38 (093) 612-76-93.

У четвер, з 15:00 до 16:00, звернення прийматиме заступниця міського голови Юлія Рибалко. До неї можна звернутися з питань соціального захисту, гуманітарної допомоги, підтримки ВПО, освіти та медицини. Телефон: +38 (093) 612-76-93.

У п’ятницю, з 14:00 до 15:00, пряму телефонну лінію проведе заступниця міського голови Надія Авдєєнко. Вона опікується питаннями бюджету, фінансів, економічного розвитку, підприємництва та земельних відносин. Телефон для звернень: +38 (099) 879-86-62.

Також ми писали, що онлайн-прийом запланований на понеділок, 23 лютого, у Новогродівській громаді. На питання жителів відповідатиме керівництво адміністрації та міської ради.