У понеділок, 23 лютого, в Новогродівській громаді відбудеться онлайн-прийом громадян. На питання жителів відповідатиме керівництво адміністрації та міської ради.

Про це повідомили на Facebook сторінці Новогродівської міської військової адміністрації.

Прийом запланований на понеділок, 23 лютого, і триватиме з 10:00 до 11:00.

До спілкування з жителями долучаться перша заступниця начальника Новогродівської МВА Алла Рябцева та заступниця начальника МВА Ольга Сидорова. Також буде присутня секретар міської ради Лілія Бєгалі та керуюча справами міської ради Наталія Кириченко.

Онлайн-зустріч проходитиме на платформі Google Meet за посиланням.

