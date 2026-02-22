Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Управління соцзахисту Лиманської міської ради приймає заяви на оздоровлення та відпочинок дітей від 7 до 18 років. Йдеться про дітей, зареєстрованих у Лиманській громаді, а також тих, хто евакуювався за її межі. Розповідаємо як подати заявки.
Про це повідомили на Facebook сторінці Лиманської міської військової адміністрації.
Першочергове право на поїздки мають діти пільгових категорій. адміністрація розпочала прийом заявок від охочих.
Подати заяви можуть батьки дітей таких категорій:
Оздоровчі зміни планують в оздоровчому комплексі “Перлина Донеччини” (у санаторіях “Карпати” та “Сонячне Закарпаття” в Закарпатській області).
Щоб подати заяву, потрібно звернутися до Управління соціального захисту населення Лиманської МВА.
Довідки за телефонами:
06261 2 72 02
06261 2 72 03
095 610 13 83
До заяви треба додати наступні документи:
Батьки самостійно мають організувати проїзд дітей до закладу та назад. Після оздоровлення їм компенсують витрати на дорогу.
Також пропонують оздоровлення державним коштом дітям із Бахмутської громади. У матеріалі журналісти Вільного Радіо розповіли, хто і як може податися.