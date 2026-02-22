Діти з Донецької області на відпочинку в оздоровчому комплексі “Перлина Донеччини”, липень 2025 року. Фото: Донецька ОВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Управління соцзахисту Лиманської міської ради приймає заяви на оздоровлення та відпочинок дітей від 7 до 18 років. Йдеться про дітей, зареєстрованих у Лиманській громаді, а також тих, хто евакуювався за її межі. Розповідаємо як подати заявки.

Про це повідомили на Facebook сторінці Лиманської міської військової адміністрації.

Першочергове право на поїздки мають діти пільгових категорій. адміністрація розпочала прийом заявок від охочих.

Подати заяви можуть батьки дітей таких категорій:

діти військовослужбовців та учасників бойових дій;

діти загиблих Захисників;

внутрішньо переміщені особи;

діти з інвалідністю’

діти з багатодітних і малозабезпечених сімей;

діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;

діти, які перебувають у складних життєвих обставинах;

обдаровані й талановиті діти — переможці конкурсів, олімпіад і змагань;

інші пільгові категорії відповідно до законодавства.

Оздоровчі зміни планують в оздоровчому комплексі “Перлина Донеччини” (у санаторіях “Карпати” та “Сонячне Закарпаття” в Закарпатській області).

Щоб подати заяву, потрібно звернутися до Управління соціального захисту населення Лиманської МВА.

Довідки за телефонами:

06261 2 72 02

06261 2 72 03

095 610 13 83

До заяви треба додати наступні документи:

оригінали та копії свідоцтва про народження дитини;

паспорт дитини (якщо є);

ідентифікаційний код дитини та довідка про реєстрацію місця проживання дитини;

паспорт одного з батьків;

ідентифікаційний код одного із батьків;

документи, що підтверджують пільговий статус дитини.

Батьки самостійно мають організувати проїзд дітей до закладу та назад. Після оздоровлення їм компенсують витрати на дорогу.

Також пропонують оздоровлення державним коштом дітям із Бахмутської громади. У матеріалі журналісти Вільного Радіо розповіли, хто і як може податися.