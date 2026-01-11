Президент Словаччини Петер Пеллегріні, голова Національної ради Ріхард Раші та премʼєр-міністр Роберт Фіцо. Фото: The News Agency of the Slovak Republic (TASR)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Влада Словаччини офіційно підтвердила, що країна не надаватиме Україні військову підтримку та інші позики. Водночас Братислава наполягає на участі у міжнародних переговорах щодо можливої мирної угоди.

Про це пише словацьке видання Aktuality.

Після спільного обіду в Братиславському замку президент Словаччини Петер Пеллегріні, прем’єр-міністр Роберт Фіцо та голова Національної ради Ріхард Раші заявили про узгоджену позицію з ключових питань внутрішньої та зовнішньої політики. Серед них — відмова від військової допомоги Україні та відправленні словацьких військових. Країна також не братиме участі в гарантіях кредитів Європейського Союзу на 90 мільярдів євро для України.

Водночас керівництво країни погодилося, що Словаччина має бути представлена на переговорах так званої “Коаліції рішучих” щодо України. Раніше прем’єр Роберт Фіцо критикував зустріч цієї коаліції в Парижі, однак допускав можливу участь Словаччини в моніторингу мирної угоди, якщо її вдасться укласти.

Тим часом ще два зенітні ракетні комплекси Patriot стали на захист українських міст та об’єктів критичної інфраструктури. Вони здатні збивати широкий спектр повітряних цілей, зокрема ракети “Кинджал”. Ці комплекси Україна отримала ще у листопаді 2025 року завдяки домовленостям з урядом Німеччини.