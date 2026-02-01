Мама та дитина. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

31 дитина з’явилась на світ у прифронтовому Слов’янську з початку року. Більшість новонароджених — хлопчики.

Про це пише голова Словянської МВА Вадим Лях.

В останньому на підконтрольній частині Донеччини пологовому будинку в січні народилося 31 немовля: 17 хлопчиків та 14 дівчаток.

Минулого ж року за перший місяць на світ у пологовому відділенні Слов’янська з’явилося 56 дітей: 34 хлопчики та 22 дівчинки.

Загалом упродовж 2025 року в Слов’янську з’явилися на світ 503 немовляти. Найбільше народжень зафіксували на початку року — у січні та березні. Найменше ж дітей народилося в листопаді — 22 (14 хлопчиків та 8 дівчаток).

Раніше ми писали, що першим у 2026 році в Слов’янську народився хлопчик. Назвали його Олександром.