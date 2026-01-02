У Слов’яньську народилася перша дитина у 2026 році: що відомо

Підтримайте Вільне Радіо
У останньому пологовому будинку на підконтрольній частині Донецької області, який розташований у Слов’янську, 2 січня народився хлопчик, його назвали Олександром. Він став першою дитиною, народженою у місті в 2026 році.
Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Олександр з’явився на світ близько об 11:00. Рік тому першою у Слов’янську народилася дівчинка, це сталося 1 січня 2025-го.
“Щирі вітання новому мешканцю громади та його рідним! Нехай дитинство маленького Сашка, як і всіх дітей України, скоріше стане мирним!”, — пише начальник міської ВА Вадим Лях.
Загалом протягом вже минулого 2025 року в Слов’янську народилися 503 дитини. Весь цей рік міський пологовий будинок був єдиним на підконтрольній частині Донецької області:
Нагадаємо, останній пологовий будинок на Донеччині працює у Слов’янську, саме туди привозять породіль зі всього регіону. Журналісти Вільного Радіо описали роботу медзакладу в умовах регулярних обстрілів Слов’янська в окремому репортажі.