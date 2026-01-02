У Слов’яньську народилася перша дитина у 2026 році: що відомо

Дитина. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У останньому пологовому будинку на підконтрольній частині Донецької області, який розташований у Слов’янську, 2 січня народився хлопчик, його назвали Олександром. Він став першою дитиною, народженою у місті в 2026 році.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Олександр з’явився на світ близько об 11:00. Рік тому першою у Слов’янську народилася дівчинка, це сталося 1 січня 2025-го.

“Щирі вітання новому мешканцю громади та його рідним! Нехай дитинство маленького Сашка, як і всіх дітей України, скоріше стане мирним!”, — пише начальник міської ВА Вадим Лях.

Загалом протягом вже минулого 2025 року в Слов’янську народилися 503 дитини. Весь цей рік міський пологовий будинок був єдиним на підконтрольній частині Донецької області:

у січні народилися 56 дітей (34 хлопчики та 22 дівчинки);

у лютому народилися 54 дитини (30 хлопчиків та 24 дівчинки);

у березні народилися 56 дітей (23 хлопчики та 33 дівчинки);

у квітні народилися 53 дитини (23 хлопчики та 30 дівчаток);

у травні народилися 40 дітей (18 хлопчиків та 22 дівчинки);

у червні — 49 дітей (33 — хлопчики, а 16 — дівчатка);

у липні — 48 дітей (31 хлопчик та 17 дівчаток);

у серпні — 39 дітей (28 хлопчиків та 11 дівчаток);

у вересні — 34 дитини (20 хлопчиків та 14 дівчаток;

у жовтні — 29 дітей (16 хлопчиків та 13 дівчаток);

у листопаді — 22 дитини (14 хлопчиків та 8 дівчаток).

Нагадаємо, останній пологовий будинок на Донеччині працює у Слов’янську, саме туди привозять породіль зі всього регіону. Журналісти Вільного Радіо описали роботу медзакладу в умовах регулярних обстрілів Слов’янська в окремому репортажі.