Андрій Погодін біографія: що відомо про 14-річного хлопця із Костянтинівки, який загинув на Краматорському вокзалі

Андрій Погодін. Фото: “Незламні серця Костянтинівської громади”

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 14-річний Андрій Погодін, який жив і навчався у Костянтинівці. Друзям хлопець запам’ятався добрим, щирим та дружнім. 8 квітня 2022 року він із рідними поїхав на Краматорський вокзал. Родина хотіла евакуюватися, але потрапила під російський ракетний обстріл.

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Про хлопця розповіли у меморіальному проєкті Костянтинівської міської військової адміністрації “Незламні серця Костянтинівської громади”.

Андрій народився 13 березня 2008 року в Костянтинівці. Він навчався в ліцеї із загальноосвітньою школою І–ІІІ ступенів Костянтинівської міської ради. Але уроки давалися хлопчику важче, ніж однокласникам, тож у молодшій школі батькам довелося перевести його на індивідуальне навчання.

“Відтоді опановувати знання йому стало легше, він навчився читати, рахувати. Улюбленими предметами були природознавство, мистецтво, фізкультура”, — пишуть у пресслужбі Костянтинівської МВА.

Друзів в Андрія було небагато, але ті, що були, цінували його за доброту, щирість і привітність.

“Андрій умів дарувати гарний настрій усім навколо”, — йдеться на сайті.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії родина Андрія вирішила евакуюватися. 8 квітня 2022 року вони прибули на Краматорський вокзал.

8 квітня 2022 року російські військові вдарили по Краматорському вокзалу балістичною ракетою “Точка-У” з касетними боєприпасами. В результаті атаки загинули 63 людини, які чекали на евакуаційний потяг, серед них 9 дітей. Поранень дістали 150 цивільних, у тому числі 34 дитини. Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що відомо про удар по Краматорському вокзалу і як просувається розслідування. Також ми поспілкувалися зі свідками, які пережили трагедію.

Серед загиблих був і Андрій Погодін. Йому було 14 років.

Світла пам’ять.