Хто з жителів Костянтинівки може отримати допомогу з бюджету громади й куди по неї звертатися

Оплата проїзду пацієнтам на гемодіаліз та дітям на оздоровлення, частковий ремонт житла, пошкодженого стихійним лихом, виплати мобілізованим та звільненим з полону цивільним. Така допомога передбачена для жителів Костянтинівської громади з місцевого бюджету.

Про те, хто може отримати фінансову допомогу, повідомили у відповідь на запит Вільного Радіо в Костянтинівській міській військовій адміністрації.

Матеріальну допомогу з бюджету Костянтинівської громади можуть отримати жителі таких категорій:

люди, яким виповнилось 100 і більше років;

мобілізовані жителі громади;

цивільні, які повернулися з російського полону;

батьки або законні представники, які супроводжують дітей на оздоровлення та відпочинок бюджетним коштом — їм компенсують вартість проїзду;

батьки або законні представники, які супроводжують дітей з інвалідністю на реабілітацію.

Також виплати передбачені для костянтинівців, які потрапили у складні обставини:

у разі тяжкої хвороби (онкозахворювання, захворювання серця, нирок, печінки, цукровий діабет тощо), операції або її необхідності, довготривалого або дороговартісного стаціонарного та/або амбулаторного лікування;

хворим з хронічною нирковою недостатністю на оплату проїзду для отримання гемодіалізу;

у разі поранення або травми внаслідок збройної агресії РФ;

у разі потрапляння в складні життєві обставини, на придбання життєво необхідних речей та часткову оплату ремонту житла, яке постраждало від стихійного лиха, пожежі, повені або інших надзвичайних обставин (надається одному з членів сім’ї),

у випадку лікування, реабілітації (у разі поранення, контузії чи каліцтва, тривалої хвороби, пов’язаної з участю в АТО та ООС, захистом Батьківщини) учасникам бойових дій;

у разі загибелі цивільної людини внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ (надається одному із подружжя, дітям та батькам).

Уточнити детальну інформацію щодо сум та необхідних документів можна за номерами управління соціальної та ветеранської політики Костянтинівської міськради: (050) 586-24-49 та (099)273-67-82.

