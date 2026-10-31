Кількість поранених внаслідок авіаудару по Слов’янську 30 жовтня 2026 року зросла до п’яти

Будинок у Слов’янську, який постраждав від удару російської армії 30 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Лях

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Внаслідок удару трьома керованими авіабомбами, якого російська армія завдала по Слов’янську 30 жовтня 2026 року, зросла кількість поранених. Виявили ще двох постраждалих. Отже, загалом поранення дістали п’ятеро місцевих жителів.

Про наслідки ударів російської армії повідомив начальник Словʼянської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Загалом упродовж 30 жовтня у Словʼянську зазнали руйнувань 30 приватних будинків, одна багатоповерхівка, відділення Нової пошти, АЗС та автівки.

Нагадаємо, через постійні російські обстріли електропостачання технічно неможливо відновити у трьох мікрорайонах Словʼянська, багатоквартирних будинках ще одного мікрорайону, а також на трьох котельнях.