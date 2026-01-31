Кількість працівників більше не впливатиме на рішення визнавати підприємство критично важливим. Ілюстративне фото: АрміяInform

Кабмін разом із Міністерством оборони внесли зміни до постанови, яка регулює бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану. Відтепер військові не зазначатимуть кількість людей, які підлягають бронюванню, коли визначатимуть належність підприємств та установ до критично важливих.

Про зміни у бронюванні працівників повідомляє Міністерство оборони України.

“Рішення враховує особливості роботи підприємств ОПК в умовах війни та дозволяє масштабувати виробництво критично важливого озброєння”, — додають у міністерств оборони.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Кабмін оновив правила бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні. Серед змін було скорочення 72-годинного строку для перевірки списків працівників, а також бронювання працівників ОПК на 45 днів, аби ті могли усунути порушення обліку.