У понеділок, 8 грудня, Кабмін оновив правила бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні. Серед змін, зокрема, є скорочення 72-годинного строку для перевірки списків працівників, а також бронювання працівників ОПК на 45 днів, аби ті могли усунути порушення обліку. Розповідаємо, що відомо про ці зміни.

Про оновлення Порядку бронювання військовозобов’язаних повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

Так, наразі підприємство подає списки на бронювання та повинне чекати до 72 годин, поки його перевірять за реєстром військовозобов’язаних. У оновлених правилах йдеться, що цей процес тепер проходитиме швидше, аби оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу.

Ще одне нововведення — можливість бронювати працівників підприємств ОПК строком на 45 календарних днів. Це період, протягом якого заброньований може усунути порушення правил військового обліку, якщо він має такі. У Мінекономіки стверджують, що це дозволить компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур.

“Ми продовжуємо вдосконалювати механізм бронювання, щоб підприємства, особливо в оборонно-промисловому комплексі, могли стабільно працювати й утримувати свої команди. Швидке ухвалення рішень, скасування зайвих затримок та можливість бронювати працівників на період усунення порушень військового обліку – це те, що бізнес давно очікував”, – каже заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Нововведення почнуть діяти з дати офіційного опублікування постанови. У цьому випадку вона з’явиться, зокрема, на сайті Кабміну.

Нагадаємо, станом на 1 листопада у Донецькій області є 203 підприємства, установи й організації, які можуть бронювати своїх співробітників від мобілізації. За жовтень перелік таких суб’єктів поповнився трьома новими компаніями — це сталося вперше за останні три місяці. Розповідаємо, де на Донеччині можуть бронювати робітників.