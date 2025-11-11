Комунальники видаляють аварійні дерева. Ілюстративне фото: "Дивись.Інфо"

Станом на 1 листопада у Донецькій області є 203 підприємства, установи й організації, які можуть бронювати своїх співробітників від мобілізації. За жовтень перелік таких суб’єктів поповнився трьома новими компаніями — це сталося вперше за останні три місяці. Розповідаємо, де на Донеччині можуть бронювати робітників.

Перелік критичних підприємств, установ та організацій Вільному Радіо надали в департаменті економіки Донецької обласної державної адміністрації у відповіді на інформаційний запит.

За жовтень 2025 року жоден суб’єкт господарювання на Донеччині, визнаний критичним, не втратив можливості бронювати співробітників. Перелік за місяць поповнився трьома новими підприємствами: ТОВ “Торговий дім Миронівський продукт”, ТОВ “Укрвуглепоставка” та приватним малим виробничо-впроваджувальним підприємством “Протех”.

Хто на Донеччині може бронювати працівників у листопаді 2025 року

“Донецьке комунальне підприємство “Фармація”;

“Донецький обласний краєзнавчий музей”;

“Комунальне некомерційне підприємство “Сіверська багатопрофільна лікарня планового лікування Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області”;

“Міське комунальне підприємство “Комунтранс” Костянтинівської міської ради”;

виробниче ремонтно-житлове підприємство міста Часів Яра;

державне підприємство “Лиманське лісове господарство”;

дитячо-юнацька спортивна школа Дружківської міської ради;

донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту та єдиноборств;

донецький обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат;

донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

донецький регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”;

житлово-комунальне підприємство Маріупольської міської ради “Азовжитлокомплекс”;

заклад об’єднання громадян “Обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Донецької обласної організації фізкультурно-спортивного товариства “Україна”;

комунальна установа “Агентство розвитку громади” Покровської міської ради;

комунальна установа “Бахмутський психоневрологічний інтернат”;

комунальна установа “Ситуаційний центр міста Краматорська”;

комунальна установа “Центр надання соціальних послуг” Селидівської міської ради;

комунальна фізкультурно-оздоровча установа “Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”;

комунальне автотранспортне підприємство 052810;

комунальне виробниче підприємство “Краматорська тепломережа” Краматорської міської ради;

комунальне виробниче підприємство “Краматорський водоканал”;

комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради “М.Єхаб”;

комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольтепломережа”;

комунальне некомерційне підприємство “Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради”;

комунальне некомерційне підприємство “Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут”;

комунальне некомерційне підприємство “Великоновосілківська центральна районна лікарня”;

комунальне некомерційне підприємство “Добропільська лікарня інтенсивного лікування”;

комунальне некомерційне підприємство “Добропільська міська стоматологічна поліклініка” Добропільської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги” Добропільської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Донецький регіональний центр спортивної медицини”;

комунальне некомерційне підприємство “Лиманська центральна районна лікарня”;

комунальне некомерційне підприємство “Лікувально-профілактична установа Центральна міська лікарня Вугледарської міської ради”;

комунальне некомерційне підприємство “Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Краматорськ”;

комунальне некомерційне підприємство “Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Маріуполь”;

комунальне некомерційне підприємство “Мирноградська центральна міська лікарня” Мирноградської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги”;

комунальне некомерційне підприємство “Міська лікарня № 2” Краматорської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Обласна дитяча лікарня м. Слов’янськ”.

комунальне некомерційне підприємство “Обласна клінічна психіатрична лікарня м. Слов’янськ”.

комунальне некомерційне підприємство “Обласна клінічна травматологічна лікарня”;

комунальне некомерційне підприємство “Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь”;

комунальне некомерційне підприємство “Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ”;

комунальне некомерційне підприємство “Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер”;

комунальне некомерційне підприємство “Обласний перинатальний центр м. Краматорськ”;

комунальне некомерційне підприємство “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”;

комунальне некомерційне підприємство “Олександрівська лікарня планового лікування”;

комунальне некомерційне підприємство “Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне некомерційне підприємство “Психіатрична лікарня м. Краматорська”;

комунальне некомерційне підприємство “Селидівська центральна міська лікарня” Селидівської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Слов’янська центральна районна лікарня”;

комунальне некомерційне підприємство “Станція переливання крові м. Краматорська”;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бахмутської районної ради”;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Криворізької сільської ради”;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Очеретинської селищної територіальної громади”;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Шахівської сільської ради” Покровського району Донецької області;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1” Краматорської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Білозерської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дружківської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Миколаївської міської ради Краматорського району Донецької області;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” міста Торецька;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Селидівської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медичної допомоги Курахівської міської ради”;

комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська клінічна лікарня” Дружківської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська лікарня Новогродівської міської ради”;

комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська лікарня” м. Торецька;

комунальне некомерційне підприємство “Інфекційна лікарня м. Костянтинівка”;

комунальне некомерційне підприємство Костянтинівської міської ради “Стоматологічна поліклініка”;

комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня № 1”;

комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня № 9”;

комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Міський стоматологічний центр”;

комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради “Міська клінічна лікарня м. Слов’янська”;

комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради “Стоматологічна поліклініка м. Слов’янська”;

комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська”;

комунальне підприємство “Автотранспортне підприємство Очеретинської ОТГ”;

комунальне підприємство “Автотранспортне підприємство”;

комунальне підприємство “АТП 052814”;

комунальне підприємство “Багатогалузеве комунальне підприємство” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне підприємство “Благоустрій” Новодонецької селищної ради;

комунальне підприємство “Віднова” Олександрівської селищної ради Донецької області;

комунальне підприємство “Господар” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне підприємство “Громада” Черкаської селищної ради Краматорського району Донецької області;

комунальне підприємство “Добро” Добропільської міської ради;

комунальне підприємство “Добропільський міський транспорт”;

комунальне підприємство “Донецький регіональний центр поводження з відходами”;

комунальне підприємство “Дружківка автоелектротранс” Дружківської міської ради;

комунальне підприємство “Дружківський міський парк культури та відпочинку” Дружківської міської ради;

комунальне підприємство “Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них”;

комунальне підприємство “Житлово-комунальне господарство” Очеретинської селищної територіальної громади Покровського району Донецької області;

комунальне підприємство “Компанія “Вода Донбасу”;

комунальне підприємство “Комсервіс” Дружківської міської ради;

комунальне підприємство “Комунальник м. Селидове”;

комунальне підприємство “Комунсервіс” Костянтинівської міської ради;

комунальне підприємство “Комунтех” м. Новогродівка;

комунальне підприємство “Краматорське трамвайно-тролейбусне управління”;

комунальне підприємство “Лиманська служба єдиного замовника”;

комунальне підприємство “Лиманський “Зеленбуд”;

комунальне підприємство “Муніципальна варта” Дружківської міської ради;

комунальне підприємство “Муніципальна служба правопорядку” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт Донецьк імені С.С. Прокоф’єва”;

комунальне підприємство “Міст”;

комунальне підприємство “Міська служба єдиного замовника” Курахівської міської ради;

комунальне підприємство “Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрівської селищної ради Донецької області”;

комунальне підприємство “Покровська міська стоматологічна поліклініка” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне підприємство “Покровськводоканал”;

комунальне підприємство “Покровськтепломережа”;

комунальне підприємство “Регіональна телерадіокомпанія “Регіон Донбас”;

комунальне підприємство “Слов’янське тролейбусне управління” Слов’янської міської ради;

комунальне підприємство “Служба єдиного замовника” Авдіївської міської ради;

комунальне підприємство “Спектр” Дружківської міської ради;

комунальне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Костянтинівської міської ради”;

комунальне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне підприємство “Шахове-2016” Шахівської сільської ради Покровського району Донецької області;

комунальне підприємство Андріївської сільської ради Краматорського району Донецької області “Грінтур”;

комунальне підприємство Багатогалузеве об’єднання комунального господарства Мирноградської міської ради;

комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення “Міськсвітло”;

комунальне підприємство Миколаївської міської ради “Сервіскомуненерго”;

комунальне підприємство Святогірської міської ради “Сервіскомунбуд”;

комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Благоустрій”;

комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Керуюча компанія № 4”;

комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Словміськводоканал”;

комунальне підприємство Іллінівської сільської ради Краматорського району Донецької області “Іллінівське”;

комунальний заклад “Дитячо-юнацька спортивна школа “Колос” Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області”;

комунальний заклад “Донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю”;

комунальний заклад “Донецька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з боксу”;

комунальний заклад “Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)”;

комунальний заклад “Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім. С. Бубки”;

комунальний заклад “Лиманський центр безпеки громадян”;

комунальний заклад “Новогродівський міський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”;

комунальний заклад “Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з велосипедного спорту”;

комунальний заклад “Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з видів боротьби”;

комунальний заклад охорони здоров’я “Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики”;

комунальний заклад спеціалізованої позашкільної освіти “Дитячо-юнацька спортивна школа Мирноградської міської ради”;

обласна дитячо-юнацька спортивна школа для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків;

обласна дитячо-юнацька спортивна школа з кікбоксингу;

обласна дитячо-юнацька спортивна школа з плавання та синхронного плавання Донецької обласної організації фізкультурно-спортивного товариства “Україна”;

обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа;

обласне комунальне підприємство “Донецьктеплокомуненерго”;

обласне комунальне підприємство “Центр кіномистецтва та культури”;

обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи;

приватне акціонерне товариство “Глини Донбасу”;

приватне акціонерне товариство “Зевс Кераміка”;

приватне акціонерне товариство “Краматорське автотранспортне підприємство 11410”;

приватне акціонерне товариство “Інститут керамічного машинобудування “Кераммаш”;

приватне підприємство “Адора”;

приватне підприємство “Громадське будівництво”;

приватне підприємство “Донгазтрейд”;

приватне підприємство “Лактус”;

приватне підприємство “Талисман”;

приватне підприємство “Управляюча компанія “Ладіс Старе місто”;

приватне підприємство “Інноваційна науково-технічна експертна компанія”;

регіональний ландшафтний парк “Клебан-Бик”;

регіональний ландшафтний парк “Краматорський”;

служба відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області;

спеціалізоване комунальне підприємство “Ритуальна служба” Краматорської міської ради;

Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство;

сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Велес”;

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дружківської міської ради;

територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради;

товариство з обмеженою відповідальністю “Агро-Путь”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Білдгруп”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Елена”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Завод автогенного обладнання Донмет”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Кам Інвест”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Керамресурс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Керамічні маси Донбасу”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Коаленерджи”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Контакт”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Крамагросвіт”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Краматорський урожай”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Маяк”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Метекс-2000”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Нива 2019”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Перспектива”;

товариство з обмеженою відповідальністю “ПКФ Енерготехсервіс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Покровський завод залізобетонних виробів”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Рошен-Схід”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Рута-Плюс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Сателит Нэт Сервис”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Сателіт Дружківка”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Сателіт Сервіс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Світовит Агро”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Слов’янський комбінат м’ясопродуктів”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Солодке життя”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Стантехсервіс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Автостиль”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Сервіс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Схід”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Телевізійна компанія “Орбіта”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Фреш Мікс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Євромінерал”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім Миронівський продукт”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Укрвуглепоставка”;

товариство з обмеженою відповідальністю ДОН “Агроторг”;

товариство з обмеженою відповідальністю меблева фабрика “Меблібуд”;

установа “Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з греко-римської боротьби імені Г.Г. Узунa”;

фермерське господарство “Агросвіт Добропілля”;

фермерське господарство “Династія-1”;

фермерське господарство “Корал”;

фермерське господарство “Партнер”;

фермерське господарство “Перебудова В.”;

приватне мале виробничо-впроваджувальне підприємство “Протех”;

школа вищої спортивної майстерності.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня підписав законопроєкт, який дозволяє підприємствам оборонно-промислового комплексу бронювати від мобілізації чоловіків, що не врегулювали свій військовий облік. Йдеться, зокрема, про військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку.