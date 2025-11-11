Комунальники видаляють аварійні дерева. Ілюстративне фото: "Дивись.Інфо"
Станом на 1 листопада у Донецькій області є 203 підприємства, установи й організації, які можуть бронювати своїх співробітників від мобілізації. За жовтень перелік таких суб’єктів поповнився трьома новими компаніями — це сталося вперше за останні три місяці. Розповідаємо, де на Донеччині можуть бронювати робітників.
Перелік критичних підприємств, установ та організацій Вільному Радіо надали в департаменті економіки Донецької обласної державної адміністрації у відповіді на інформаційний запит.
За жовтень 2025 року жоден суб’єкт господарювання на Донеччині, визнаний критичним, не втратив можливості бронювати співробітників. Перелік за місяць поповнився трьома новими підприємствами: ТОВ “Торговий дім Миронівський продукт”, ТОВ “Укрвуглепоставка” та приватним малим виробничо-впроваджувальним підприємством “Протех”.
Хто на Донеччині може бронювати працівників у листопаді 2025 року
“Донецьке комунальне підприємство “Фармація”;
“Донецький обласний краєзнавчий музей”;
“Комунальне некомерційне підприємство “Сіверська багатопрофільна лікарня планового лікування Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області”;
“Міське комунальне підприємство “Комунтранс” Костянтинівської міської ради”;
виробниче ремонтно-житлове підприємство міста Часів Яра;
державне підприємство “Лиманське лісове господарство”;
дитячо-юнацька спортивна школа Дружківської міської ради;
донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту та єдиноборств;
донецький обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат;
донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
донецький регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”;
житлово-комунальне підприємство Маріупольської міської ради “Азовжитлокомплекс”;
заклад об’єднання громадян “Обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Донецької обласної організації фізкультурно-спортивного товариства “Україна”;
комунальна установа “Агентство розвитку громади” Покровської міської ради;
комунальна установа “Бахмутський психоневрологічний інтернат”;
комунальна установа “Ситуаційний центр міста Краматорська”;
комунальна установа “Центр надання соціальних послуг” Селидівської міської ради;
комунальна фізкультурно-оздоровча установа “Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”;
комунальне автотранспортне підприємство 052810;
комунальне виробниче підприємство “Краматорська тепломережа” Краматорської міської ради;
комунальне виробниче підприємство “Краматорський водоканал”;
комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради “М.Єхаб”;
комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольтепломережа”;
комунальне некомерційне підприємство “Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради”;
комунальне некомерційне підприємство “Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут”;
комунальне некомерційне підприємство “Великоновосілківська центральна районна лікарня”;
комунальне некомерційне підприємство “Добропільська лікарня інтенсивного лікування”;
комунальне некомерційне підприємство “Добропільська міська стоматологічна поліклініка” Добропільської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство “Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги” Добропільської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство “Донецький регіональний центр спортивної медицини”;
комунальне некомерційне підприємство “Лиманська центральна районна лікарня”;
комунальне некомерційне підприємство “Лікувально-профілактична установа Центральна міська лікарня Вугледарської міської ради”;
комунальне некомерційне підприємство “Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Краматорськ”;
комунальне некомерційне підприємство “Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Маріуполь”;
комунальне некомерційне підприємство “Мирноградська центральна міська лікарня” Мирноградської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство “Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги”;
комунальне некомерційне підприємство “Міська лікарня № 2” Краматорської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство “Обласна дитяча лікарня м. Слов’янськ”.
комунальне некомерційне підприємство “Обласна клінічна психіатрична лікарня м. Слов’янськ”.
комунальне некомерційне підприємство “Обласна клінічна травматологічна лікарня”;
комунальне некомерційне підприємство “Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь”;
комунальне некомерційне підприємство “Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ”;
комунальне некомерційне підприємство “Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер”;
комунальне некомерційне підприємство “Обласний перинатальний центр м. Краматорськ”;
комунальне некомерційне підприємство “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”;
комунальне некомерційне підприємство “Олександрівська лікарня планового лікування”;
комунальне некомерційне підприємство “Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування” Покровської міської ради Донецької області;
комунальне некомерційне підприємство “Психіатрична лікарня м. Краматорська”;
комунальне некомерційне підприємство “Селидівська центральна міська лікарня” Селидівської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство “Слов’янська центральна районна лікарня”;
комунальне некомерційне підприємство “Станція переливання крові м. Краматорська”;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бахмутської районної ради”;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Криворізької сільської ради”;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Очеретинської селищної територіальної громади”;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Шахівської сільської ради” Покровського району Донецької області;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1” Краматорської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Білозерської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дружківської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Миколаївської міської ради Краматорського району Донецької області;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” міста Торецька;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Селидівської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медичної допомоги Курахівської міської ради”;
комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська клінічна лікарня” Дружківської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська лікарня Новогродівської міської ради”;
комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська лікарня” м. Торецька;
комунальне некомерційне підприємство “Інфекційна лікарня м. Костянтинівка”;
комунальне некомерційне підприємство Костянтинівської міської ради “Стоматологічна поліклініка”;
комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня № 1”;
комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня № 9”;
комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Міський стоматологічний центр”;
комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради “Міська клінічна лікарня м. Слов’янська”;
комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради “Стоматологічна поліклініка м. Слов’янська”;
комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська”;
комунальне підприємство “Автотранспортне підприємство Очеретинської ОТГ”;
комунальне підприємство “Автотранспортне підприємство”;
комунальне підприємство “АТП 052814”;
комунальне підприємство “Багатогалузеве комунальне підприємство” Покровської міської ради Донецької області;
комунальне підприємство “Благоустрій” Новодонецької селищної ради;
комунальне підприємство “Віднова” Олександрівської селищної ради Донецької області;
комунальне підприємство “Господар” Покровської міської ради Донецької області;
комунальне підприємство “Громада” Черкаської селищної ради Краматорського району Донецької області;
комунальне підприємство “Добро” Добропільської міської ради;
комунальне підприємство “Добропільський міський транспорт”;
комунальне підприємство “Донецький регіональний центр поводження з відходами”;
комунальне підприємство “Дружківка автоелектротранс” Дружківської міської ради;
комунальне підприємство “Дружківський міський парк культури та відпочинку” Дружківської міської ради;
комунальне підприємство “Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них”;
комунальне підприємство “Житлово-комунальне господарство” Очеретинської селищної територіальної громади Покровського району Донецької області;
комунальне підприємство “Компанія “Вода Донбасу”;
комунальне підприємство “Комсервіс” Дружківської міської ради;
комунальне підприємство “Комунальник м. Селидове”;
комунальне підприємство “Комунсервіс” Костянтинівської міської ради;
комунальне підприємство “Комунтех” м. Новогродівка;
комунальне підприємство “Краматорське трамвайно-тролейбусне управління”;
комунальне підприємство “Лиманська служба єдиного замовника”;
комунальне підприємство “Лиманський “Зеленбуд”;
комунальне підприємство “Муніципальна варта” Дружківської міської ради;
комунальне підприємство “Муніципальна служба правопорядку” Покровської міської ради Донецької області;
комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт Донецьк імені С.С. Прокоф’єва”;
комунальне підприємство “Міст”;
комунальне підприємство “Міська служба єдиного замовника” Курахівської міської ради;
комунальне підприємство “Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрівської селищної ради Донецької області”;
комунальне підприємство “Покровська міська стоматологічна поліклініка” Покровської міської ради Донецької області;
комунальне підприємство “Покровськводоканал”;
комунальне підприємство “Покровськтепломережа”;
комунальне підприємство “Регіональна телерадіокомпанія “Регіон Донбас”;
комунальне підприємство “Слов’янське тролейбусне управління” Слов’янської міської ради;
комунальне підприємство “Служба єдиного замовника” Авдіївської міської ради;
комунальне підприємство “Спектр” Дружківської міської ради;
комунальне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Костянтинівської міської ради”;
комунальне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Покровської міської ради Донецької області;
комунальне підприємство “Шахове-2016” Шахівської сільської ради Покровського району Донецької області;
комунальне підприємство Андріївської сільської ради Краматорського району Донецької області “Грінтур”;
комунальне підприємство Багатогалузеве об’єднання комунального господарства Мирноградської міської ради;
комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення “Міськсвітло”;
комунальне підприємство Миколаївської міської ради “Сервіскомуненерго”;
комунальне підприємство Святогірської міської ради “Сервіскомунбуд”;
комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Благоустрій”;
комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Керуюча компанія № 4”;
комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Словміськводоканал”;
комунальне підприємство Іллінівської сільської ради Краматорського району Донецької області “Іллінівське”;
комунальний заклад “Дитячо-юнацька спортивна школа “Колос” Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області”;
комунальний заклад “Донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю”;
комунальний заклад “Донецька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з боксу”;
комунальний заклад “Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)”;
комунальний заклад “Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім. С. Бубки”;
комунальний заклад “Лиманський центр безпеки громадян”;
комунальний заклад “Новогродівський міський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”;
комунальний заклад “Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з велосипедного спорту”;
комунальний заклад “Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з видів боротьби”;
комунальний заклад охорони здоров’я “Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики”;
комунальний заклад спеціалізованої позашкільної освіти “Дитячо-юнацька спортивна школа Мирноградської міської ради”;
обласна дитячо-юнацька спортивна школа для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків;
обласна дитячо-юнацька спортивна школа з кікбоксингу;
обласна дитячо-юнацька спортивна школа з плавання та синхронного плавання Донецької обласної організації фізкультурно-спортивного товариства “Україна”;
обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа;
обласне комунальне підприємство “Донецьктеплокомуненерго”;
обласне комунальне підприємство “Центр кіномистецтва та культури”;
обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи;
приватне акціонерне товариство “Глини Донбасу”;
приватне акціонерне товариство “Зевс Кераміка”;
приватне акціонерне товариство “Краматорське автотранспортне підприємство 11410”;
приватне акціонерне товариство “Інститут керамічного машинобудування “Кераммаш”;
приватне підприємство “Адора”;
приватне підприємство “Громадське будівництво”;
приватне підприємство “Донгазтрейд”;
приватне підприємство “Лактус”;
приватне підприємство “Талисман”;
приватне підприємство “Управляюча компанія “Ладіс Старе місто”;
приватне підприємство “Інноваційна науково-технічна експертна компанія”;
регіональний ландшафтний парк “Клебан-Бик”;
регіональний ландшафтний парк “Краматорський”;
служба відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області;
спеціалізоване комунальне підприємство “Ритуальна служба” Краматорської міської ради;
Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство;
сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Велес”;
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дружківської міської ради;
територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради;
товариство з обмеженою відповідальністю “Агро-Путь”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Білдгруп”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Елена”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Завод автогенного обладнання Донмет”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Кам Інвест”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Керамресурс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Керамічні маси Донбасу”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Коаленерджи”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Контакт”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Крамагросвіт”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Краматорський урожай”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Маяк”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Метекс-2000”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Нива 2019”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Перспектива”;
товариство з обмеженою відповідальністю “ПКФ Енерготехсервіс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Покровський завод залізобетонних виробів”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Рошен-Схід”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Рута-Плюс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Сателит Нэт Сервис”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Сателіт Дружківка”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Сателіт Сервіс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Світовит Агро”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Слов’янський комбінат м’ясопродуктів”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Солодке життя”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Стантехсервіс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Автостиль”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Сервіс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Схід”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Телевізійна компанія “Орбіта”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Фреш Мікс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Євромінерал”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім Миронівський продукт”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Укрвуглепоставка”;
товариство з обмеженою відповідальністю ДОН “Агроторг”;
товариство з обмеженою відповідальністю меблева фабрика “Меблібуд”;
установа “Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з греко-римської боротьби імені Г.Г. Узунa”;
фермерське господарство “Агросвіт Добропілля”;
фермерське господарство “Династія-1”;
фермерське господарство “Корал”;
фермерське господарство “Партнер”;
фермерське господарство “Перебудова В.”;
приватне мале виробничо-впроваджувальне підприємство “Протех”;
школа вищої спортивної майстерності.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня
підписав законопроєкт, який дозволяє підприємствам оборонно-промислового комплексу бронювати від мобілізації чоловіків, що не врегулювали свій військовий облік. Йдеться, зокрема, про військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку.