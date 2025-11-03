Українські дрони. Ілюстративне фото: Михайло Федоров

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня підписав законопроєкт, який дозволяє підприємствам оборонно-промислового комплексу бронювати від мобілізації чоловіків, що не врегулювали свій військовий облік. Йдеться, зокрема, про військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку.

Про це йдеться на картці законопроєкту №13335 на сайті Верховної ради.

Легалізуватися у ТЦК через працевлаштування на оборонному підприємстві тепер мають змогу військовозобов’язані працівники ОПК, які:

перебувають у розшуку (крім випадків, коли проти них уже порушили провадження за статтями 336 або 337 Кримінального кодексу);

чоловіки, у яких відсутні або неналежним чином оформлені військово-облікові документи, які не перебувають на військовому обліку і які не уточнили персональні дані, йдеться в тексті, підписаному президентом.

Йдеться тільки про працівників тих підприємств ОПК, які визнані критично важливими.

Термін цього спеціального бронювання не може перевищувати 45 календарних днів з дня укладення трудового договору з працівником. Протягом цього часу він зобов’язаний врегулювати свій статус.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказали, що зміни мають на меті забезпечити ОПК необхідними спеціалістами, оперативно залучити нових працівників та пом’якшити кадровий дефіцит.

Окремі положення закону вже набрали чинності, однак повністю ініціатива запрацює з грудня 2025 року.

