Володимир Зеленський анонсував із грудня 2025 року зимову підтримку “Тепла зима” для українців: що відомо

Володимир Зеленський анонсував із грудня 2025 року "зимову підтримку" для українців.

Взимку 2025/2026 років українці зможуть отримати грошову допомогу від держави. Програма матиме назву “Тепла зима”, а отримані кошти можна буде витратити на теплий одяг, взуття та лікарські засоби. Розповідаємо, що відомо.

Зимову допомогу анонсував президент України Володимир Зеленський.

Цієї зими допомога матиме кілька напрямів — для самотніх літніх людей, багатодітних родин, мешканців зон бойових дій та інших вразливих категорій населення.

В Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України уточнюють, що програма “Тепла зима” передбачає можливість придбати за отримані гроші теплий одяг, взуття та медикаменти.

Коли програма запрацює, кошти надходитимуть на спеціальний рахунок або “Дія.Картку”. Використати їх можна буде протягом 180 днів з моменту нарахування.

Крім цього, Володимир Зеленський анонсував програму “УЗ-3000”, за якою можна буде безкоштовно проїхати 3 тисячі кілометрів українською залізницею.

Суму допомоги на зиму 2025/2026 років президент не озвучив. Торік вона складала 1 000 гривень.

Більше деталей глава держави пообіцяв після 15 листопада 2025 року.

Нагадаємо, з бюджету Торецької громади виділили кошти для підтримки місцевих пенсіонерів. Виплата становить 2 920 гривень. Податися можуть мешканці громади віком від 65 років, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 5 000 грн.