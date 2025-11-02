Пенсіонери з Торецької громади можуть отримати 2 920 гривень допомоги: як податися

Пенсіонери із Торецької громади можуть отримати 2920 гривень допомогу. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

З бюджету Торецької громади виділили кошти для підтримки місцевих пенсіонерів. Виплата становить 2 920 гривень. Податися можуть мешканці громади віком від 65 років, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 5 000 грн. Розповідаємо, які необхідні документи та куди їх відправляти.

Про допомогу повідомляє Торецька міська військова адміністрація.

Для отримання допомоги необхідні:

заява;

Який вигляд має мати заява для отримання допомоги пенсіонерам з Торецької громади. Зразок: Торецька міська військово-цивільна адміністрація

копія паспорта громадянина України або ID-картки;

копія паспорта або ID-картки представника (у разі звернення опікуна);

копія документа, який підтверджує повноваження опікуна;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;

довідка про розмір пенсійної виплати за попередній місяць;

реквізити банківської картки “для виплат” у форматі IBAN;

витяг з Реєстру територіальної громади щодо зареєстрованого місця проживання заявника.

Отримати витяг можна через застосунок “Дія” (розділ “Місце проживання”) або у найближчому ЦНАПі.

На всіх копіях потрібно написати “Згідно з оригіналом”, поставити підпис, прізвище, ім’я та дату.

Документи прийматимуть до 25 листопада 2025 року.

Подати пакет документів можна особисто або поштою. Особисто можна принести:

у Дніпрі — за попереднім записом за телефоном (066) 456-71-70 з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00, у культурному просторі Торецької міської територіальної громади (просп. Лесі Українки, 55, оф. 229);

у Києві — за попереднім записом за тим самим номером, у гуманітарному просторі “Центр життєстійкості Торецької громади” (вул. Вишгородська, 67);

у Кременчуку — з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 14:00 у центрі підтримки мешканців Торецької громади (вул. Академіка Маслова, 8);

у Черкасах — у понеділок і середу з 9:00 до 14:00 в гуманітарному центрі “З Торецьком у серці” (вул. Сінна, 20).

Під час подання потрібно мати оригінали документів для перевірки.

Також можна надіслати документи поштою — рекомендованим листом через Укрпошту (відділення №49001 у Дніпрі) або кур’єрською доставкою через Нову пошту на адресу: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, офіс 204.

Для консультацій можна телефонувати з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00 за номером: (099) 611-89-54.

