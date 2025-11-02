Пенсіонери з Торецької громади можуть отримати 2 920 гривень допомоги: як податися

Підтримайте Вільне Радіо
З бюджету Торецької громади виділили кошти для підтримки місцевих пенсіонерів. Виплата становить 2 920 гривень. Податися можуть мешканці громади віком від 65 років, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 5 000 грн. Розповідаємо, які необхідні документи та куди їх відправляти.
Про допомогу повідомляє Торецька міська військова адміністрація.
Для отримання допомоги необхідні:
Отримати витяг можна через застосунок “Дія” (розділ “Місце проживання”) або у найближчому ЦНАПі.
На всіх копіях потрібно написати “Згідно з оригіналом”, поставити підпис, прізвище, ім’я та дату.
Документи прийматимуть до 25 листопада 2025 року.
Подати пакет документів можна особисто або поштою. Особисто можна принести:
Під час подання потрібно мати оригінали документів для перевірки.
Також можна надіслати документи поштою — рекомендованим листом через Укрпошту (відділення №49001 у Дніпрі) або кур’єрською доставкою через Нову пошту на адресу: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, офіс 204.
Для консультацій можна телефонувати з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00 за номером: (099) 611-89-54.
