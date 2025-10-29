Підтримати
Подарунки до Святого Миколая пропонують для дітей військових ЗСУ з громад Бахмутського району: де реєструватися

Євген Вакуленко
Для дітей захисників і захисниць із громад Бахмутського району пропонують податися на подарунки до свята Святого Миколая. Заявки прийматимуть на дітей, чиї батьки загинули в ЗСУ, зникли безвісти або перебувають (чи перебували раніше) у полоні. Розповідаємо, де зареєструватися та які терміни подачі заяв.

 

Про подарунки розповіли в Торецькій міській військово-цивільній адміністрації.

Проєктом опікується всеукраїнська громадська організація “Територія жінок Донеччини”. Подарунок можуть отримати діти:

  • загиблих захисників та захисниць України;
  • зниклих безвісти захисників та захисниць України;
  • чиї батьки перебувають або повернулися з полону.

Участь можуть взяти батьки з громад Бахмутського району:

  • Бахмутської громади;
  • Соледарської громади;
  • Сіверської громади;
  • Торецької громади;
  • Часовоярської громади;
  • Званівської громади;
  • Світлодарської громади.

Для реєстрації необхідно перейти за цим посилання та заповнити заявку про себе та дітей.

Заявки прийматимуть до 2 листопада 2025 року.

Раніше ми розповідали, що у Краматорській громаді почали прийом заявок на отримання новорічних подарунків для дітей, які живуть у громаді, але не відвідують місцеві садочки чи школи. Через те що вони відсутні в списках отримувачів подарунків від закладів освіти, їхнім батькам потрібно заповнити окрему гугл-форму.

