Для дітей захисників і захисниць із громад Бахмутського району пропонують податися на подарунки до свята Святого Миколая. Заявки прийматимуть на дітей, чиї батьки загинули в ЗСУ, зникли безвісти або перебувають (чи перебували раніше) у полоні. Розповідаємо, де зареєструватися та які терміни подачі заяв.
Про подарунки розповіли в Торецькій міській військово-цивільній адміністрації.
Проєктом опікується всеукраїнська громадська організація “Територія жінок Донеччини”. Подарунок можуть отримати діти:
Участь можуть взяти батьки з громад Бахмутського району:
Для реєстрації необхідно перейти за цим посилання та заповнити заявку про себе та дітей.
Заявки прийматимуть до 2 листопада 2025 року.
Раніше ми розповідали, що у Краматорській громаді почали прийом заявок на отримання новорічних подарунків для дітей, які живуть у громаді, але не відвідують місцеві садочки чи школи. Через те що вони відсутні в списках отримувачів подарунків від закладів освіти, їхнім батькам потрібно заповнити окрему гугл-форму.