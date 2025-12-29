Кількість співробітників зменшилися: скільки коштуватиме робота Бахмутської міськради у 2026 році

Підтримайте Вільне Радіо
Близько 70 млн грн запланували у 2026 році на утримання Бахмутської міськради. Ці гроші підуть на забезпечення роботи керівництва апарату та 14 відділів і 10 управлінь.
Про утримання апарату міської ради журналісти Вільного Радіо дізнались з розпорядження начальника Бахмутської МВА Олексія Реви.
Витрати на утримання апарату Бахмутської міськради та її виконавчих органів на 2026 рік заплановане у сумі 69 млн 623 тис. 900 тис грн.
Загальна кількість співробітників Бахмутської міськради — 147 людей:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що кількість працівників Бахмутської міської ради за півтора року зменшилася майже удвічі.