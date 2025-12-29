Кількість співробітників зменшилися: скільки коштуватиме робота Бахмутської міськради у 2026 році

Майже удвічі поменшало працівників у Бахмутській міській раді за півтора року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Близько 70 млн грн запланували у 2026 році на утримання Бахмутської міськради. Ці гроші підуть на забезпечення роботи керівництва апарату та 14 відділів і 10 управлінь.

Про утримання апарату міської ради журналісти Вільного Радіо дізнались з розпорядження начальника Бахмутської МВА Олексія Реви.

Витрати на утримання апарату Бахмутської міськради та її виконавчих органів на 2026 рік заплановане у сумі 69 млн 623 тис. 900 тис грн.

Загальна кількість співробітників Бахмутської міськради — 147 людей:

61 — працівники апарату Бахмутської міськради;

86 — працівники виконавчих органів Бахмутської міськради (самостійні управління — фінансове управління, управління муніципального розвитку, управління соцзахисту, управління економічного розвитку, управління молодіжної політики та у справах дітей, управління освіти, управління культури, управління з питань фізичної культури та спорту, управління розвитку міського господарства та капітального будівництва, управління охорони здоров’я).

