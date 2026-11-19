Наслідки однієї з російських атак на Краматорськ. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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За перші десять місяців 2026-го кількість загиблих серед цивільних уже перевищила показник усього попереднього року. У жовтні цей показник зріс на 95% — якщо порівнювати з аналогічним місяцем торік.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні за жовтень.

За документом, кількість загиблих і поранених цивільних у жовтні зросла на 95%, порівнюючи з аналогічним місяцем торік. Зокрема, внаслідок російських атак загинули 372 українці, ще 1981 людина зазнала поранення.

Для порівняння: у жовтні 2025 року зафіксували 183 загиблих і 1021 пораненого.

Основною причиною загибелі та поранень цивільних у минулого місяця стали удари ракетами й безпілотниками великої дальності, йдеться у звіті. Разом із тим за перші десять місяців 2026 року кількість загиблих серед цивільних уже перевищила показник за весь попередній рік.

Окрім цього, побільшало й постраждалих від авіаційних бомбардувань. Кількість загиблих унаслідок таких ударів удвічі зросла, якщо порівняти з вереснем, і становила 92 людини. Ще 331 цивільний — зазнав поранення.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Моніторингова місія ООН підтвердила загибель 17 994 цивільних, а ще 57 845 — дістали травм.

“Це не просто цифри чи статистика — це кричуща реальність, в якій українці змушені жити! Армія РФ посилює атаки на критичну інфраструктуру – намагається залишити українців без світла, тепла та водопостачання напередодні морозів. Посилення російських ударів по мирних українцях говорить саме за себе. Світова спільнота мусить робити все можливе на всіх рівнях, щоб зупинити агресора та покласти край цій страшній тенденції геноциду українського народу”, — зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, окупанти залучають викрадених українських дітей до служби у російській армії. Окремо про це з міжнародною спільнотою говорить президент України.