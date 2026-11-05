Росія почала залучати викрадених українських дітей до своєї армії, — Зеленський

Російська армія. Ілюстративне фото: з джерел окупантів

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Президент Володимир Зеленських заявив, що Росія викрала з України десятки тисяч дітей. Декого з тих, хто зростав під час війни, окупанти вже почали залучати до своєї армії.

Про це глава держави сказав на присвяченій Україні спеціальній панелі 30-го Іберо-американського саміту.

Президент зазначив, що Росія викрала з України десятки тисяч дітей. Тепер частина з них, які виросли за час війни, опинилася в лавах російської армії.

“Росія вже почала відправляти деяких із цих дітей — дітей, яких вона в нас викрала і які подорослішали за час цієї війни, за ці роки, — до російської армії. І це жахливо, і це має припинитися”, — наголосив Зеленський.

Він закликав міжнародних партнерів публічно порушувати це питання та інформувати світ про злочини проти українських дітей.

“Єдиний спосіб зупинити це — зробити так, щоб світ знав, що відбувається. Тож, будь ласка, говоріть про це, порушуйте це питання й надалі, подбайте про те, щоб світ почув про ці злочини. Наша команда та наші дипломати готові надати вам усю необхідну інформацію”, — звернувся глава держави до учасників саміту.

Що відомо про депортацію та мілатаризацію українських дітей

За даними платформи Bring Kids Back, з початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала понад 20 тисяч дітей з України. Станом на вересень 2026 року до країни вдалося повернути понад 2,5 тисячі неповнолітніх.

27 квітня 2023 року Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію щодо депортації дітей та дорослих з України в Росію. В цій резолюції вперше згадали термін “геноцид” щодо дій Росії в Україні та визнали ордер на арешт Володимира Путіна.

У травні 2026-го 41 держава-учасниця Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) активувала Московський механізм. Він передбачає документування випадків “ідеологічної обробки” та мілітаризації Росією українських дітей.

Також відомо, що близько 1,6 мільйона українських дітей живуть на тимчасово окупованих територіях під пресом російської пропаганди. Як свідчить нове дослідження Центру “Альменда”, у тамтешніх школах більшає кадетських класів, а кількість дітей у рухах “Юнармія” та “Орлята Росії” зросла в десятки разів.

Нагадаємо, Головне управління розвідки опублікувало дані про 10 фізичних та двох юридичних осіб, яких вважають причетними до мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Їх пов’язують зі змаганнями “Зарніца 2.0”, які відбулися навесні в окупації. Там російський “Рух перших” навчав дітей поводитися зі зброєю та вибухівкою, керувати дронами, а також поширювало серед неповнолітніх мілітаристську пропаганду.