Пошуково-рятувальна операція у Києві після атаки 2 липня. Фото: ДСНС

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Зранку 3 липня з-під завалів у Києві деблокували ще три тіла загиблих внаслідок масованої дроново-ракетної атаки, яка відбулася днем раніше. Загальна кількість загиблих зросла до 30 людей, а поранень зазнали щонайменше 100 людей.

Про зростання кількості загиблих повідомили у ДСНС.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко о 8:23 заявив, що ще з трьома людьми досі немає зв’язку, їхня доля залишається невідомою. За його словами, пошуково-рятувальні роботи в місті тривають.

На вечір 2 липня було відомо, що у місті зазнали поранень 100 людей, про це повідомляли в поліції. Серед поранених було троє малолітніх та одна неповнолітня дитина.

Зазначимо, у ніч на 2 липня у Києві під ударом опинилися сім районів міста — Шевченківський, Голосіївський, Печерський, Подільський, Святошинський, Дарницький та Оболонський. Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ця атака для Києва стала однією з наймасованіших за час відкритої війни.

“Одна з найбільших атак на столицю. Сьогодні особливий характер атаки, тому що балістики 28 ракет. “Циркон” — це протикорабельна ракета, але атакує як балістика, з великою швидкістю. Перехоплювати таку ракету може лише система Patriot”, — заявив військовий.

У Повітряних Силах ЗСУ заявили за підсумками тієї атаки, що росіяни били по Україні 570 засобами повітряного нападу — 74 ракетами та 496 безпілотниками, основним напрямком атаки був Київ. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 524 цілі: 48 ракет та 476 дронів.

Нагадаємо, від початку доби 2 липня війська країни-агресорки поранили щонайменше трьох людей у Донецькій області. Окупанти били по Святогорівці у Покровському району та одній з трас регіону.