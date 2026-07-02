Троє людей дістали поранень на Донеччині від початку доби: росіяни били по Святогорівці та одній з трас регіону

Святогорівка на мапі. Фото: DeepState

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Від початку доби 2 липня війська країни-агресорки поранили щонайменше трьох людей у Донецькій області. Окупанти били по Святогорівці у Покровському району та одній з трас регіону.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

За її даними, о 8:30 окупанти атакували селище Святогорівка у Покровському районі за допомогою FPV-дрону. Мінно-вибухової травми та забою й контузії зазнала 48-річна жінка.

Вже о 09:50 з аналогічного озброєння російські війська задали удару по автівці. Внаслідок цієї атаки осколкове поранення і мінно-вибухову травму дістав пасажир 55 років.

О 12:30 під приціл загарбників потрапила одна з трас області. Вибухової травми, забою й перелому зазнав 41-річний водій.

Оскільки серед жертв російських атак були цивільні, правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, протягом першої доби липня 2026 року поліція зафіксувала 1 243 атаки з боку росіян по підконтрольній частині Донецької області. Через влучання по населених пунктах регіону були жертви серед цивільних: одна людина загинула, ще десятеро — зазнали поранень.