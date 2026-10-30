Кількість загиблих через російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі зросла до 15: у місті оголосили день жалоби

Наслідки атаки по вокзалу в Дніпрі, 29 жовтня 2026 року. Фото, опубліковане пресслужбою Президента України

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Унаслідок влучання російського дрону по залізничному вокзалу в Дніпрі 29 жовтня загинули 15 людей. Ще 11 нині залишаються в лікарнях міста, шестеро з них у важкому стані. 30 жовтня в Дніпрі оголосили днем жалоби.

Про зростання кількості загиблих і стан поранених через удар повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Про оголошення дня жалоби поінформував міський голова Дніпра Борис Філатов.

Станом на вечір 29 жовтня було відомо вже про 14 загиблих внаслідок атаки російського дрону на залізничний вокзал. Тоді ж у Дніпрі 30 жовтня оголосили днем жалоби, аби вшанувати жертв удару, а також ще девʼятьох загиблих упродовж місяця містян.

Утім, на ранок кількість загиблих зросла до 15 — у лікарні помер 40-річний чоловік, який дістав поранень через атаку. Нині в медзакладах Дніпра залишаються ще 11 постраждалих на залізничному вокзалі.

“Шестеро з них — у тяжкому стані. Серед них — 11-річний хлопчик. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу”, — розповів Олександр Ганжа.

Нагадаємо, 29 жовтня російський реактивний дрон вдарив по залізничому вокзалу в Дніпрі. Вибух відбувся поблизу платформи, де стояли люди. На той час там перебував поїзд № 866 Дніпро — Запоріжжя.