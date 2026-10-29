Російські військові вдарили по залізничному вокзалу в Дніпрі: що відомо

Наслідки атаки по вокзалу в Дніпрі, 29 жовтня 2026 року. Фото, опубліковане пресслужбою Президента України

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У Дніпрі російський реактивний дрон влучив залізничому вокзалу: вибух відбувся поблизу платформи, де стояли люди. Внаслідок атаки загинули щонайменше 13 людей, також є поранені, їх кількість місцева влада оцінює як велику. Розповідаємо, що відомо про наслідки удару.

Про наслідки атаки повідомили міський голова Дніпра Борис Філатов, а також пресслужба Укрзалізниці.

“Ворог завдав удару реактивним БпЛА по залізничному вокзалу в Дніпрі. Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро — Запоріжжя. Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди. Є загиблі та поранені. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці”, — заявили в Укрзалізниці.

Оновлено: президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки загинули 13 людей, поранені — ще десятеро.

Нагадаємо, упродовж попереднього тижня російські війська застосували проти України близько 1600 керованих авіабомб, 48 ракет різних типів та майже 2300 ударних безпілотників. Унаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільних, пошкоджень зазнали житлові будинки, енергетичні обʼєкти та інша інфраструктура.