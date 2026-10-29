 Російські військові вдарили по залізничному вокзалу в Дніпрі: що відомо
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Російські військові вдарили по залізничному вокзалу в Дніпрі: загинули щонайменше 13 людей, є поранені

В'ячеслав Попович
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У Дніпрі російський реактивний дрон влучив залізничому вокзалу: вибух відбувся поблизу платформи, де стояли люди. Внаслідок атаки загинули щонайменше 13 людей, також є поранені, їх кількість місцева влада оцінює як велику. Розповідаємо, що відомо про наслідки удару.

Про наслідки атаки повідомили міський голова Дніпра Борис Філатов, а також пресслужба Укрзалізниці.

“Ворог завдав удару реактивним БпЛА по залізничному вокзалу в Дніпрі. Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро — Запоріжжя. Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди. Є загиблі та поранені. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці”, — заявили в Укрзалізниці.

Оновлено: президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки загинули 13 людей, поранені — ще десятеро.

2. Російський дрон влучив у платформу залізничного вокзалу Дніпра, де перебували пасажири
Наслідки атаки по вокзалу в Дніпрі, 29 жовтня 2026 року. Фото, опубліковане пресслужбою Президента України
1. Наслідки російської атаки реактивним дроном по залізничному вокзалу Дніпра 29 жовтня 2026 року
Наслідки атаки по вокзалу в Дніпрі, 29 жовтня 2026 року. Фото, опубліковане пресслужбою Президента України
3. Удар російського БпЛА по вокзалу Дніпра: щонайменше 13 людей загинули, ще 10 поранені
Наслідки атаки по вокзалу в Дніпрі, 29 жовтня 2026 року. Фото, опубліковане пресслужбою Президента України
4. Залізничний вокзал Дніпра після російської атаки реактивним безпілотником 29 жовтня
Наслідки атаки по вокзалу в Дніпрі, 29 жовтня 2026 року. Фото, опубліковане пресслужбою Президента України
6. Наслідки влучання російського реактивного дрона поблизу пасажирського поїзда на вокзалі Дніпра
Наслідки атаки по вокзалу в Дніпрі, 29 жовтня 2026 року. Фото, опубліковане пресслужбою Президента України

Нагадаємо, упродовж попереднього тижня російські війська застосували проти України близько 1600 керованих авіабомб, 48 ракет різних типів та майже 2300 ударних безпілотників. Унаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільних, пошкоджень зазнали житлові будинки, енергетичні обʼєкти та інша інфраструктура.

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