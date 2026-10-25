Росія випустила по Україні 1600 авіабомб, 48 ракет і 2300 дронів за тиждень, — Зеленський

Росіяни продовжують бити по обʼєктах цивільної інфраструктури, зокрема по мережі магазинів. Фото: Юлія Чудновець/Facebook

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Упродовж останнього тижня російські війська застосували проти України близько 1600 керованих авіабомб, 48 ракет різних типів та майже 2300 ударних безпілотників. Унаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільних, пошкоджень зазнали житлові будинки, енергетичні обʼєкти та інша інфраструктура.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, лише за останній тиждень російська армія використала для ударів по Україні:

близько 1600 керованих авіабомб;

48 ракет різних типів, зокрема балістичних;

майже 2300 ударних безпілотників.

Президент зазначив, що російські атаки майже щодня призводять до загибелі та поранень людей.

Зокрема, внаслідок обстрілів Дніпропетровщини ввечері 24 жовтня загинули четверо людей, ще 22 дістали поранень. Серед постраждалих — 11-річна дівчинка. У Вінниці російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Поранень зазнали шестеро людей.

У Харкові війська РФ спочатку атакували будівельний гіпермаркет, а згодом завдали повторного удару по екстрених службах, які прибули на місце. Внаслідок цього постраждали рятувальники.

Крім того, протягом ночі росіяни били по теплових електростанціях, підстанціях, вугільних шахтах, зерносховищах, торговельних центрах і поштовому терміналу. За словами Зеленського, пошкодження зафіксували у девʼяти областях України.

Минулої доби, 24 жовтня, росіяни вчергове обстріляли Донеччину. Внаслідок атаки загинула цивільна людина в Яровій, у Краматорську та Словʼянську люди дістали поранень.