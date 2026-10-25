Де лінія фронту на Донеччині 25 жовтня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських ударів по Донецькій області, 24 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Упродовж доби 24 жовтня правоохоронці зафіксували 1 864 російські удари по населених пунктах і лінії фронту Донецької області. Внаслідок атак загинула одна цивільна людина в Яровій, ще шестеро зазнали поранень. Розповідаємо про ситуацію на Донеччині за добу.

Росіяни вчергове обстріляли Донеччину: загинула людина в Яровій, у Краматорську та Словʼянську люди дістали поранень

Як повідомляють в обласному управлінні поліції, протягом 24 жовтня російські атаки фіксували у восьми населених пунктів, серед яких Краматорськ, Словʼянськ, Билбасівка, Новодонецьке, Олександрівка, Ясна Поляна, Ясногірка та Ярова.

У Яровій внаслідок влучання FPV-дрона загинула цивільна людина.

По Краматорську російські війська били авіабомбами та безпілотниками. Поранень зазнали четверо місцевих жителів. Пошкоджені чотири багатоквартирні та пʼять приватних будинків, два нежитлові приміщення й чотири цивільні автомобілі.

Словʼянськ окупанти атакували двома авіабомбами та дронами. Постраждали двоє людей, у Словʼянській МВА уточнили, що це були двоє чоловіків віком 32 та 31 рік. Руйнувань зазнали три приватні та три багатоквартирні будинки, два заклади освіти, кафе, адміністративна будівля й автомобіль.

По Олександрівці росіяни вдарили трьома безпілотниками “Молнія-2”. Внаслідок атак пошкоджені приватний і два багатоквартирні будинки, а також нежитлове приміщення.

У Новодонецькому через обстріли постраждали вісім багатоквартирних будинків, у Билбасівці — приватний будинок, а в Ясногірці — цивільний автомобіль.

Загалом за минулу добу, як підрахували в поліції, російські атаки пошкодили 45 цивільних обʼєктів, серед яких 27 житлових будинків.

Кількість жертв російських ударів по Донецькій області за 24 жовтня 2026 року. Інфографіка Вільне Радіо

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що внаслідок російських атак пошкоджені 3 карети швидкої допомоги. Він також додав, що з лінії фронту евакуювали 253 людини, у тому числі 25 дітей.

Наслідки російських ударів по Донецькій області, 24 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

Наслідки російських ударів по Донецькій області, 24 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Крім того, вже після опівночі 25 жовтня російські війська знову атакували Словʼянськ, Краматорськ і Михайлівку. Пошкоджені два приватні будинки, заклад освіти та три автомобілі. На момент повідомлення поліції інформації про постраждалих не надходило.

Наслідки російських ударів по Донецькій області, 24 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Наслідки російських ударів по Донецькій області, 24 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Наслідки російських ударів по Донецькій області, 24 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Росіяни атакували українські позиції на більшості напрямків Донеччини

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, найбільше атак серед напрямків було на Покровському — 16. Російські війська намагалися просунутися в районах Софіївки, Вільного, Нового Донбасу, Василівки та Молодецького, а також у напрямку Добропілля, Красноподілля й Сергіївки;

на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 13 атак поблизу Костянтинівки;

на Лиманському напрямку українські військові відбили шість штурмів росіян поблизу Зарічного та в напрямку Ставків, Діброви й Новоселівки;

на Словʼянському напрямку армія РФ чотири рази атакувала українські позиції в районі Кривої Луки;

на Олександрівському напрямку українські захисники зафіксували одну російську атаку в бік Запорізького;

на Краматорському напрямку російських штурмів протягом доби не зафіксували.

Раніше ми писали, що за час відкритого вторгнення Росії у Сартанській громаді задокументували загибель 167 місцевих та поранення ще 75.