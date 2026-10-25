Де лінія фронту на Донеччині 25 жовтня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

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Упродовж доби 24 жовтня правоохоронці зафіксували 1 864 російські удари по населених пунктах і лінії фронту Донецької області. Внаслідок атак загинула одна цивільна людина в Яровій, ще шестеро зазнали поранень. Розповідаємо про ситуацію на Донеччині за добу.
Як повідомляють в обласному управлінні поліції, протягом 24 жовтня російські атаки фіксували у восьми населених пунктів, серед яких Краматорськ, Словʼянськ, Билбасівка, Новодонецьке, Олександрівка, Ясна Поляна, Ясногірка та Ярова.
У Яровій внаслідок влучання FPV-дрона загинула цивільна людина.
По Краматорську російські війська били авіабомбами та безпілотниками. Поранень зазнали четверо місцевих жителів. Пошкоджені чотири багатоквартирні та пʼять приватних будинків, два нежитлові приміщення й чотири цивільні автомобілі.
Словʼянськ окупанти атакували двома авіабомбами та дронами. Постраждали двоє людей, у Словʼянській МВА уточнили, що це були двоє чоловіків віком 32 та 31 рік. Руйнувань зазнали три приватні та три багатоквартирні будинки, два заклади освіти, кафе, адміністративна будівля й автомобіль.
По Олександрівці росіяни вдарили трьома безпілотниками “Молнія-2”. Внаслідок атак пошкоджені приватний і два багатоквартирні будинки, а також нежитлове приміщення.
У Новодонецькому через обстріли постраждали вісім багатоквартирних будинків, у Билбасівці — приватний будинок, а в Ясногірці — цивільний автомобіль.
Загалом за минулу добу, як підрахували в поліції, російські атаки пошкодили 45 цивільних обʼєктів, серед яких 27 житлових будинків.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що внаслідок російських атак пошкоджені 3 карети швидкої допомоги. Він також додав, що з лінії фронту евакуювали 253 людини, у тому числі 25 дітей.
Крім того, вже після опівночі 25 жовтня російські війська знову атакували Словʼянськ, Краматорськ і Михайлівку. Пошкоджені два приватні будинки, заклад освіти та три автомобілі. На момент повідомлення поліції інформації про постраждалих не надходило.
Раніше ми писали, що за час відкритого вторгнення Росії у Сартанській громаді задокументували загибель 167 місцевих та поранення ще 75.