За час відкритого вторгнення Росії у Сартанській громаді задокументували загибель 167 місцевих та поранення ще 75. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Сартанській громаді Маріупольського району задокументували загибель 167 цивільних внаслідок повномасштабної війни. Більшість із них — жителі, які евакуювалися до Маріуполя й загинули там під час боїв за місто. Розповідаємо, скільки цивільних жителів громади дістали поранень і що місцева влада робить із цими даними.

Дані про постраждалих у громаді, актуальні на 19 жовтня 2026 року, журналісти Вільного Радіо отримали від Сартанської селищної військової адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

За даними місцевої влади, 17 жителів громади загинули в рідних селах. Ще 150 людей, у тому числі п’ятеро дітей, під час боїв виїхали до Маріуполя, але не пережили російських бомбардувань.

Поранень дістали 75 жителів різних сіл громади. Серед них семеро — неповнолітні.

В адміністрації зазначають, що відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Сартанської СВА документує історії жителів громади та вшановує пам’ять місцевих, які постраждали під час війни.

Зокрема, установа підготувала історико-документальний альманах “Витоки сміливості” з історіями волонтерів, медиків і військових, а також матеріалами про полеглих захисників. На його основі також створили цифровий архів із фотографіями, біографіями та усними свідченнями.

Крім того, у Києві встановили мурали на честь загиблого військового із Сартанської громади Дмитра Церахти з позивним Грек.

Дані про полеглих захисників громада систематизує та використовує для організації пам’ятних заходів онлайн і офлайн.

Нагадаємо, упродовж трьох років Сартанська громада планує інвестувати в розвиток житла для своїх переселенців. Надавати його мають на умовах соціальної оренди.