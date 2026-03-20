Авто "Проліски" після удару дроном. Фото: Донецька обласна прокуратура

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Зранку 20 березня російський FPV-дрон вдарив по евакуаційному автомобілю гуманітарної місії “Проліска” в Олексієво-Дружківці на Донеччині. Внаслідок удару одразу загинула одна цивільна, ще троє евакуйованих зазнали поранень різної тяжкості. Ще одну людину медики не змогли врятувати, кількість загиблих зросла до двох.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповіли керівник “Проліски” Євген Каплін та представник місії на Донеччині Євген Ткачов, який перебував в автівці під час атаки. Про загибель ще однієї людини Євген Ткачов повідомив Вільному Радіо.

Оновлено: Євген Каплін розкрив нові подробиці удару по автівці, який відбувся зранку 20 березня. Жінці, яка загинула одразу після влучання дрона, було 83 роки. Тяжко пораненій — 63, її довезли до медиків у Дружківці, однак вона померла під час реанімаційних заходів.

Автомобіль, по який зранку атакували, пошкоджений, ще невідомо, чи його можна відновити. Під час руху до медиків транспорт загорівся, його загасили вогнегасниками.

“Єдине, що сьогодні здатне убезпечити членів евакуаційних екіпажів та евакуйованих в таких умовах – це броньовані автівки та засоби радіоелектронної боротьби, використання яких досі не рекомендовано гуманітарним операторам через те, що вони вважаються товарами подвійного/військового призначення”, — зазначив Євген Каплін, закликавши світове співтовариство дозволити використання РЕБ.

Керівник “Проліски” додав, що це була вже 100 за рахунком атака по команді гуманітарної місії, однак перша, яка призвела до загибелі людей.

Так, атаку росіяни здійснили близько 7:50 ранку в п’ятницю, 20 березня. Екіпаж “Проліски” виконував евакуацію за сімома заявками з Дружківки та Олексієво-Дружківки. Серед евакуйованих були четверо цивільних — три жінки віком понад 70 років і чоловік старший за 60 років. Дрон з кумулятивним снарядом влучив у дах машини зверху, в пасажирський відсік.

“Автомобіль був цивільним, неброньованим. На даху розміщувалася двометрова наліпка гуманітарної місії “Проліска”, на лобовому склі — напис про евакуацію цивільного населення. Цей автомобіль щодня працював у цих населених пунктах”, — заявив керівник місії Євген Каплін.

За його словами, машина підпадає під захист міжнародного гуманітарного права, однак Росія його проігнорувала.

Представник “Проліски” на Донеччині Євген Ткачов, який перебував в автівці під час удару, підтвердив, що екіпаж регулярно працював на цьому маршруті. Однак раніше російські дрони не атакували машину.

“Дрони бачили нас, зупинялися, розглядали наліпки. Ми показували, що є гуманітарними, цивільними”, — повідомив Ткачов.

Євген Каплін також розповів, що серед евакуйованих мала бути поранена жінка з Костянтинівки, яка напередодні сама транспортувала іншу постраждалу, але отримала травми. В’їзд до Костянтинівки транспортними засобами наразі фактично неможливий через постійні обстріли, жінку планували доставити до точки зустрічі в Олексієво-Дружківці.

Нагадаємо, російські військові б’ють по авто “Проліски” не вперше. Зокрема у листопаді дрон влучив у автівку місії. Волонтери та журналісти, які були всередині, встигли вчасно залишити транспорт, тому серед людей тоді ніхто не постраждав.