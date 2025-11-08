Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині у ніч на 8 листопада 2025 року. Фото: т.в.о. очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко

У ніч проти 8 листопада під прицілом російської зброї опинилися дев’ять областей України — Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська та Чернігівська. Переважно росіяни били по об’єктах критичної інфраструктури, але влучання зафіксували і в житлових районах. Внаслідок атак загинули щонайменше четверо людей.

Двоє загиблих та поранені у Дніпрі після удару дрона по багатоповерхівці, пошкодження в декількох районах області

У Дніпрі російський дрон Shahed влучив у багатоповерховий житловий будинок і спричинив пожежу у двох секціях з другого по шостий поверхи, розповів начальник Дніпровської районної військової адміністрації В’ячеслав Мамонов.

Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники витягли з-під завалів 28 людей, у тому числі п’ятьох дітей. На п’ятому поверсі знайшли загиблу жінку. Пізніше з-під завалів вилучили тіло ще однієї містянки.

Поранень зазнали щонайменше 11 людей, серед них є двоє дітей. Шістьох поранених, у тому числі 13-річну дівчинку, шпиталізували, усі вони перебувають у стані середньої тяжкості.

У Самарівському районі поранень зазнали троє людей, у тому числі 55-річний чоловік, який перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. Рятувальники ліквідували пожежу в приватному будинку.

У Павлограді внаслідок російської атаки постраждало підприємство, також загорівся гараж. На Синельниківщині артилерійські удари та дрони пошкодили об’єкти інфраструктури та автомобілі.

У Нікопольському районі FPV-дрони та артилерія спричинили пошкодження об’єктів і загрозу для населення, зазначив тимчасово виконуючий обов’язки очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Рятувальники допомагають жінці вибратися з будинку після удару російського дрона по Дніпропетровщині вночі 8 листопада 2025 року. Фото: т.в.о. очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко

Київ та область зазнали атак по об’єктах інфраструктури

На Київщині під вогнем опинилися Вишгородський, Обухівський, Бучанський та Бориспільський райони. На Вишгородщині уламки безпілотника поранили чотирьох людей.

На Обухівщині та Бучанщині пожежники ліквідували займання на об’єктах інфраструктури, які виникли внаслідок ракетної атаки, повідомили у ДСНС України. У Києві на Печерську пожежу, спричинену падінням уламків безпілотника на відкриту територію, загасили, розповів мер Києва Віталій Кличко.

Рятувальники ліквідовують пожежу після нічного обстрілу Київщини 8 листопада 2025 року. Фото: ДСНС України

Миколаївщина була під атакою дронів та артилерії

У ніч на 8 листопада в Миколаївській області збили три безпілотники типу Shahed та декілька безпілотників-імітацій. Місто Миколаїв зазнало атаки дронами по промисловій інфраструктурі, загиблих або поранених немає, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

В Очаківській громаді дрони двічі атакували територію, а у Куцурубській громаді артилерійські удари пошкодили село Дмитрівка, де постраждалих немає.

Кіровоградщина та Полтавщина: удари по енергетиці та критичній інфраструктурі

У Кіровоградській області російські обстріли пошкодили критичну інфраструктуру, зокрема в Олександрійському районі. Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Загиблих немає.

На Полтавщині російські ракети вдарили по енергетичних об’єктах. Постраждала одна людина, якій надали медичну допомогу, повідомив т.в.о. заступника голови Полтавської обласної державної адміністрації Володимир Когут. Через пошкодження мереж у Кременчуцькій громаді тимчасово припинили постачання електроенергії, води та частково опалення. Міська влада організувала підвіз води для населення. Горішні Плавні перейшли у режим надзвичайної ситуації.

Унаслідок атак на Харківщині загинули двоє людей, є поранені та пошкоджені житлові будинки й об’єкти інфраструктури

У Харківській області протягом доби росіяни атакували 16 населених пунктів у Харківському, Чугуївському, Лозівському та Куп’янському районах. Внаслідок атак загинули двоє людей: 48-річний оператор газової компанії у селі Рокитне Нововодолазької громади та 43-річна жінка у селі Шевченкове Перше Чугуївського району.

У селищі Коротич Пісочинської громади поранень зазнали дев’ять людей, серед них п’ятеро поліцейських, розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Авіабомба влучила в автозаправну станцію та пошкодила три автомобілі.

Наслідки обстрілів на Харківщині у ніч на 8 листопада 2025 року. Фото: Прокуратура України

У місті Чугуїв постраждала 58-річна жінка, у селі Грушівка Кіндрашівської громади — 43-річний чоловік. Крім того, у Малому Данилові та Лозовій пошкоджені приватні будинки та підприємства.

Для атак окупанти використали 13 ракет “Іскандер-М”, 8 керованих авіабомб, 41 безпілотник типу Shahed, два дрони “Молнія”, один FPV-дрон та 28 безпілотників невстановленого типу.

Через пошкодження критичної інфраструктури у частині Харківщини тимчасово відсутнє електропостачання, водночас у Барвінковому його вже відновили.

На Чернігівщині обстріл пошкодив об’єкт критичної інфраструктури, пожежу загасили, постраждалих немає

У Чернігівській області безпілотники та ракети вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Прилуцькому районі. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники, повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Наслідки обстрілів Чернігівщини у ніч на 8 листопада 2025 року. Фото: В’ячеслав Чаус

Нагадаємо, Укрзалізниця за клопотанням Донецької обласної військової адміністрації тимчасово обмежує поїзди Краматорського напрямку через безпекову ситуацію. З 4 листопада 2025 року компанія скасувала всі приміські поїзди у напрямку Донеччини.