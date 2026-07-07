Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Зранку 7 липня рятувальники деблокували з-під завалів у Дарницькому районі столиці ще одне тіло, загальна кількість загиблих внаслідок вчорашньої масованої атаки по Києву досягла 19 людей. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають, кількість загиблих може зрости.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
За даними директорки департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяни Мостепан, на 16:30 минулої доби кількість поранених у Києві досягла 71 людини, з них шестеро — діти.
24 людей госпіталізували, зокрема чотирьох дітей. Ще 46 мешканцям столиці надали медичну допомогу амбулаторно або на місці. Стан усіх госпіталізованих дітей оцінюють як середній.
У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що у ніч на 6 липня російські військові запустили по Україні 419 повітряних цілей — 68 ракет і 351 БпЛА, основною ціллю був Київ. Протиповітряній обороні вдалося збити/знешкодити 37 ракет та 326 безпілотників. Втім, жодну з 29 випущених росіянами балістичних ракет не перехопили.
Нагадаємо, у ніч на 6 липня війська країни-агресорки вдруге за місяць завдали масованого удару по Києву. Під вогнем опинилася житлова забудова у щонайменше у чотирьох районах міста. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про ту атаку.