Аварійно-пошукові роботи у Києві, 6-7 липня 2026 року. Фото: ДСНС

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Зранку 7 липня рятувальники деблокували з-під завалів у Дарницькому районі столиці ще одне тіло, загальна кількість загиблих внаслідок вчорашньої масованої атаки по Києву досягла 19 людей. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають, кількість загиблих може зрости.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

За даними директорки департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяни Мостепан, на 16:30 минулої доби кількість поранених у Києві досягла 71 людини, з них шестеро — діти.

24 людей госпіталізували, зокрема чотирьох дітей. Ще 46 мешканцям столиці надали медичну допомогу амбулаторно або на місці. Стан усіх госпіталізованих дітей оцінюють як середній.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що у ніч на 6 липня російські військові запустили по Україні 419 повітряних цілей — 68 ракет і 351 БпЛА, основною ціллю був Київ. Протиповітряній обороні вдалося збити/знешкодити 37 ракет та 326 безпілотників. Втім, жодну з 29 випущених росіянами балістичних ракет не перехопили.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня війська країни-агресорки вдруге за місяць завдали масованого удару по Києву. Під вогнем опинилася житлова забудова у щонайменше у чотирьох районах міста. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про ту атаку.