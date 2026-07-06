Наслідки влучань по Києву у ніч на 6 липня 2026 року. Фото: ДСНС

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У ніч на 6 липня війська країни-агресорки вдруге за місяць завдали масованого удару по Києву. Під вогнем опинилася житлова забудова у щонайменше у чотирьох районах міста: на день відомо про загибель 12, а також про поранення понад 50 мешканців столиці. Серед постраждалих — діти.

Оперативну інформацію стосовно атаки по Києву повідомили у ДСНС.

Оновлено: внаслідок російської атаки по Києву зазнали поранень понад 50 людей, загинули — 12. Про це о 12:29 повідомив Віталій Кличко.

Оновлено: на 08:17 у Києві кількість загиблих зросла до 11 людей, поранених було 46, зокрема троє дітей. 7 липня у Києві оголосили Днем жалоби, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Станом на 08:00 у місті підтвердили загибель 10 людей через нічну атаку, поранень зазнали ще 46. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Додатково він зазначив, що роботи з ліквідації наслідків атаки тривають на понад 20 локаціях. Найскладнішою є ситуація у Дарницькому та Подільському районах — там росіяни безпосередньо влучили по житлових багатоквартирних будинках.

Серед поранених є щонайменше двоє дітей, йдеться у попередніх наслідках атаки від рятувальної служби.

У ДСНС уточнили, що в Подільському районі відбулося влучання у дев’ятиповерхівку, там зазнала руйнувань верхня частина будівлі — з п’ятого по дев’яті поверхи. 17 людей рятувальники вивели на свіже повітря, 28 — врятували з верхніх поверхів за допомогою автодрабини.

“За іншими адресами сталося загоряння обшивки даху будівлі та ліфтової шахти на даху. Часткове руйнування на даху 19-поверхівки, горять автомобілі у дворі житлового будинку, а також зафіксовано падіння уламків на рівні 16 поверху 25-поверхового житлового будинку. Крім того, триває пошук потерпілих у 21- поверховому житловому будинку, де сталося руйнування з 2 по 5 поверхи”, — повідомляли в ДСНС о 05:45.

У Дарницькому районі на території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків відбулося падіння уламків на рівні четвертого поверху, а в іншому — пожежа квартир на площі 150 кв. м. Також рятувальників повідомили про пожежу у гаражному кооперативі, розташованому поруч. За іншою адресою через влучання уламків у 30-поверхівку відбулося загоряння з 23 по 25 поверхи, кажуть в ДСНС.

Там додали, що у Голосіївському районі, попередньо, внаслідок атаки палала нежитлова будівля.

Нагадаємо, попередньої масованої атаки по Києву російські військові завдали у ніч на 2 липня, тоді через влучання дронів та ракет у місті загинули 30 людей, поранень зазнали — щонайменше 100. У Повітряних силах ЗСУ ту атаку назвали одною з наймасованіших, яку доводилося переживати столиці.