Удар по Комишувасі на Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 29

Наслідки атаки по Комишувасі, 2 листопада 2026 року. Фото: Головне управління Національної поліції в Запорізькій області

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У понеділок, 2 листопада, російські загарбники атакували з авіації селище Комишуваха на Запоріжжі. Удари були спрямовані по підземній школі в центрі селища, де на той момент видавали гуманітарну допомогу. Коли люди спустилися під землю, росіяни повторно атакували, знищивши укриття. Кількість загиблих на ранок 3 листопада зросла до 29 людей, ще 48 — зникли безвісти, а п’ятеро — зазнали поранень.

Оновлено: за даними ДСНС, станом на 14:00 3 листопада пошуково-рятувальна операція триває. Кількість загиблих внаслідок атаки зросла з 29 до 31 людини.

Про це повідомили тимчасово виконуючий обов’язки очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін, голова Ради оборони області Іван Федоров та президент Володимир Зеленський.

Атаки у селищі тривали від ранку, уточнив президент Зеленський. Голова Ради оборони області Іван Федоров уточнив, що росіяни запустили по Комишувасі, серед іншого, авіабомбу ФАБ-3000. Вона несе вибуховий заряд вагою близько 1 400 кілограмів та призначена для знищення укріплених будівель і укриттів.

У день атаки в атакованій підземній школі видавали хліб. Коли люди, які прийшли за допомогою, перебували в укритті, по ньому відбувся повторний удар ще дев’ятьма авіабомбами, заявив президент.

“Росіяни не могли не знати, що щотижня місцеві, які залишились в Комишувасі, отримували гуманітарну допомогу саме там. І це черговий доказ, що Росія не хоче жодної деескалації, жодної реальної справедливості. Після гуманітарної операції в Олешках був момент, коли наступні кроки могли б показати, що наближення миру можливе. Такими вбивствами Росія дає абсолютно протилежний сигнал – Росія розраховує на подальші вбивства”, — заявив президент Зеленський.

У ДСНС уточнили, що серед загиблих у селищі були двоє рятувальників 44-річні Денис Коноваленко та Олексій Сущевський. Також обірвалися життя чотирьох поліцейських — майори поліції Михайло Буженко та Микола Баланда, капітани поліції Михайло Романов та Дмитро Бєсєдін.

“Під час ворожої атаки поліцейські допомагали місцевим жителям пройти в укриття, яким служила підземна школа. Підступний повторний удар заблокував усіх, хто намагався порятуватися, – у тому числі чотирьох працівників поліції й двох рятувальників. Кілька десятків людей – працівники ЦНАПу, представники громади – загинули під завалами”, — так описали повторний обстріл Комишувахи у поліції.

Серед поранених також є рятувальники, їх двоє. Пошуково-рятувальна операція у Комишувасі триває.

Нагадаємо, через ранкову атаку російських військ 2 листопада загинув енергетик, який відновлював мережі для подачі світла на Краматорськ. Окупанти відстежують пересування бригад, коли ті виїздять на ремонт комунальних обʼєктів.