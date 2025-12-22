Підтримати
Кількість знеструмлень може зменшитися: енергію знайшли після аудиту об’єктів критичної інфраструктури (деталі)

Богдан Комаровський
За результатами  перегляду об’єктів критичної інфраструктури вдалося вивільнити енергетичний ресурс. Кількість знеструмлень може зменшитися вже до 24 грудня.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. 

За її словами, йдеться про перенаправлення до 1 ГВт вивільненого енергетичного ресурсу. Його знайшли за результатами перегляду списку об’єктів критичної інфраструктури. 

Так, урядовці поставили завдання виконати таке рішення “усім причетним” до 24 грудня 2025-го. 

“Це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей. Працюємо й за іншими напрямками, зокрема збільшення імпорту електричної енергії, відновлення пошкодженої атаками ворога генерації, а також нарощування індивідуальної генерації”, — уточнила Свириденко.

Зазначимо, що нещодавно — 19 грудня — у результаті перегляду вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності, казали у Міненерго.

Нагадаємо, вже цього тижня у Слов’янську та Краматорську за деякими адресами зникне газопостачання. Фахівці проводитимуть профілактичні роботи, тож призупинять розподіл.

