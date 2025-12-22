Українська енергосистема. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

За результатами перегляду об’єктів критичної інфраструктури вдалося вивільнити енергетичний ресурс. Кількість знеструмлень може зменшитися вже до 24 грудня.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, йдеться про перенаправлення до 1 ГВт вивільненого енергетичного ресурсу. Його знайшли за результатами перегляду списку об’єктів критичної інфраструктури.

Так, урядовці поставили завдання виконати таке рішення “усім причетним” до 24 грудня 2025-го.

“Це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей. Працюємо й за іншими напрямками, зокрема збільшення імпорту електричної енергії, відновлення пошкодженої атаками ворога генерації, а також нарощування індивідуальної генерації”, — уточнила Свириденко.

Зазначимо, що нещодавно — 19 грудня — у результаті перегляду вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності, казали у Міненерго.

Нагадаємо, вже цього тижня у Слов’янську та Краматорську за деякими адресами зникне газопостачання. Фахівці проводитимуть профілактичні роботи, тож призупинять розподіл.