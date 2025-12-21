Газовики. Ілюстративне фото: АТ "Донецькоблгаз"

З наступного тижня у Слов’янську та Краматорську за деякими адресами зникне газопостачання. Фахівці проводитимуть профілактичні роботи, тож призупинять розподіл.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

Там проінформували про проведення планових ремонтно-профілактичних робіт на об’єктах газорозподільної системи 22 та 25 грудня. Вони торкнуться деяких адрес у Краматорську й Слов’янську.

Так, призупинять розподіл природного газу:

22 грудня — вул. Стуса, буд. 51 (Краматорськ);

22 грудня — вул. Свободи, буд. 4 (Слов’янськ);

25 грудня — вул. Свободи, буд. 8 (Слов’янськ).

У “Донецькоблгазі” запевнили, що після завершення робіт відновлять подачу блакитного палива у найкоротші терміни.

Нагадаємо, внаслідок російських атак ввечері 15 грудня російські загарбники зруйнували систему газопостачання в одному з будинків у Краматорську. Йдеться про багатоповерхівку у старому місті, по якій влучила російська авіабомба.