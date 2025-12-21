Підтримайте Вільне Радіо
З наступного тижня у Слов’янську та Краматорську за деякими адресами зникне газопостачання. Фахівці проводитимуть профілактичні роботи, тож призупинять розподіл.
Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.
Там проінформували про проведення планових ремонтно-профілактичних робіт на об’єктах газорозподільної системи 22 та 25 грудня. Вони торкнуться деяких адрес у Краматорську й Слов’янську.
Так, призупинять розподіл природного газу:
У “Донецькоблгазі” запевнили, що після завершення робіт відновлять подачу блакитного палива у найкоротші терміни.
Нагадаємо, внаслідок російських атак ввечері 15 грудня російські загарбники зруйнували систему газопостачання в одному з будинків у Краматорську. Йдеться про багатоповерхівку у старому місті, по якій влучила російська авіабомба.