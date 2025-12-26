Бійці ЗСУ завдаватимуть більших втрат окупантам у Сіверську через рельєф місцевості. Ілюстративне фото: 123 бригада тероборони ЗСУ

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Бійці 54-ї бригади ЗСУ запевняють, що відійшли із Сіверська на підготовлені позиції, а окупанти тепер перебувають у кілзоні. Складність оборони міста полягає в тому, що воно розташоване у низині й тому вкрай вразливе для всіх видів зброї. Розповідаємо про ситуацію в місті.

Про ситуацію в Сіверську розповів в ефірі телемарафону головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Максим Бутолін.

“Місто Сіверськ до 1973 року називалося Ямою. Воно отримало цю назву недарма: перепади висот сягають до 60 метрів. Тому місто дійсно знаходиться у низині й досяжне всіма видами зброї. Місто було невигідним для оборони, і тому прийняли рішення відійти на більш вигідні рубежі”, — говорить Максим Бутолін.

За його словами, оборона міста, яка тривала понад три роки, закінчилась через те, що фланги більше не дозволяли стримувати наступ росіян. Тепер українські бійці можуть ефективно завдавати втрат окупантам, які зайшли в Сіверськ.

“Місто ми добре знаємо, усі укриття відомі. Воно стало кілзоною. Противник зазнаватиме ще більших втрат, рухаючись містом, яке нам добре відоме”, — запевняє головний сержант 54 ОМБр.

Водночас військовий визнає, що російська армія не зупинилася в Сіверську, отримала поповнення з резервів і продовжує наступ.

Нагадаємо, 23 грудня Генштаб ЗСУ заявив, що українські захисники відійшли із Сіверська на Донеччині. Окупанти мали там перевагу в живій силі та техніці та продовжили наступ. У районі міста тривають важкі бої.