Повномасштабна війна завдала екології кліматичної шкоди на понад 57 млрд доларів. До четвертої річниці вторгнення ці дані оприлюднила Ініціатива з обліку викидів парникових газів внаслідок війни у новому дослідженні. Торік ці самі автори оцінювали збитки клімату Україні у понад 42 мільярди, тобто близько на 15 менше, ніж у найактуальнішому дослідженні.

Про результати нового дослідження журналісти Вільного Радіо дізналися з пресрелізу, отриманого від Ініціативи з обліку викидів парникових газів внаслідок війни. Дослідження за минулі роки розміщені на сайті ГО “Екодія”.

Так, за останні чотири роки бойові дії, руйнування інфраструктури, пожежі та інші чинники спричинили викиди 311 млн тонн CO₂-еквіваленту (у перерахунку на вуглекислий газ). Для порівняння: це річний вуглецевий слід Франції або половина річних викидів Німеччини, зазначають дослідники.

Найбільша частка викидів відбулася безпосередньо внаслідок бойових дій — 114 млн тонн (37% від загального обсягу). На другому місці — ландшафтні пожежі: близько 70 млн тонн (23%). Порівняно з трирічними підрахунками загальні викиди зросли ще на 75 млн тонн.

“Протягом четвертого року викиди збільшилися в усіх категоріях, але особливо через пожежі. Другий рік поспіль незвично спекотні та посушливі умови, посилені зміною клімату, призводять до того, що навіть незначні займання від бойових дій перетворюються на неконтрольовані пожежі. Так формується замкнений цикл: війна посилює зміну клімату, а зміна клімату робить наслідки війни ще більш руйнівними”, — зазначив головний автор звіту Леннард де Клерк.

Якщо застосувати соціальну вартість вуглецю на рівні $185 за тонну, кліматична шкода, спричинена війною, перевищує $57 млрд і продовжує зростати, зазначили дослідники. Вони додали, що шкода від війни може проявлятися у різних формах та проявлятися десятиліттями. Облік цих викидів потрібен, аби зафіксувати шкоду та використати ці дані для притягнення Росії до відповідальності.

“Україна вже заявила про наміри подати вимоги щодо кліматичних збитків до міжнародного Реєстру збитків. Ці підрахунки стануть основою для позову”, — уточнили автори праці.

Зазначене дослідження підготувала Ініціатива з обліку викидів парникових газів внаслідок війни за підтримки ГО “Екодія” спільно з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України. Ініціатива працює з 2022 року і ставить за мету оцінити кліматичні наслідки війни у режимі реального часу.

Нагадаємо, Міжнародний Реєстр збитків тепер приймає заяви від українців, які вимушено виїхали за кордон через відкрите вторгнення Росії.