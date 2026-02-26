Гуманітарна місія, яка складалась з групи священників і лікарів. Маріуполь, 24-28 квітня 2022 року. Фото: Бабель

Навесні 2022 року народний депутат Олександр Ковальов, за його словами, поїхав з командою у наземну гуманітарну місію до оточеного Маріуполя та домовився про евакуацію понад 100 дітей і близько 300 жінок із “Азовсталі”. Він стверджує, що після невдалої спроби домовитися про вивіз людей, тим самим маршрутом допоміг пропустити гуманітарну колону тодішньої міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Про це нардеп Олександр Ковальов розповів у інтервʼю виданню “Бабель”, оприлюднивши нові деталі відомої операції з вивезення цивільних.

Народний депутат з Донеччини Олександр Ковальов заявляє, що у квітні 2022 року сам звернувся до керівника ГУР Кирила Буданова та запропонував наземний виїзд до Маріуполя — після ударів по Драмтеатру і пологовому та на тлі публічних звернень командира “Азову” Дениса Прокопенка про допомогу цивільним.

Ковальов стверджує, що гарантії безпеки на окупованій території йому забезпечили через Валентина Крижановського — колишнього полковника СБУ та ГУР, який на той момент жив у Москві. За словами депутата, Крижановський залучив свого знайомого — “чинного генерала, Героя РФ”, а на руках у Крижановського нібито був лист, підписаний Володимиром Путіним, із вимогою пропустити місію для порятунку цивільних і дітей.

Додамо, що Валентин Крижановський та Олександр Ковальов є членами організація воїнів-афганців “Ніхто, крім нас”.

Як формували гуманітарну колону і чому їхали зі священниками

За словами Ковальова, напередодні Великодня ГУР виділив йому п’ять автобусів із гуманітарною допомогою (зокрема паски, ліки), а також п’ять “швидких” і машину ДСНС. У складі групи було 43 чи 45 священників (нардеп не пригадав точної цифри), але на перетині дозволили взяти не більше десяти. Їх, за словами депутата, планували використати як носіїв нош для евакуації 37 важкопоранених військових. Загалом у місії було до 30 людей.

Окремо Ковальов згадує, що транспорт і пальне для поїздки нібито частково забезпечив тоді його колега-нардеп від “Слуги народу” Олександр Трухін. Нагадаємо, що в лютому 2023 року Верховна Рада позбавила його мандату після резонансного ДТП.

Один зі складних епізодів маршруту Ковальов пов’язує з Василівкою. Він стверджує, що біля перетину лінії розмежування їх “вдало обстріляли” — і уточнює, що з українського боку. Депутат розповідає, що вийшов на Крижановського по рації й попросив 15–20 хвилин для проїзду. Втім, план зірвався: автобуси застрягли в балці через весняний ґрунт і вибиралися 3,5 години.

22 блокпости без документів і ночівля під Маріуполем

Олександр Ковальов заявляє, що їхня колона пройшла 22 блокпости, при чому у більшості учасників (лікарів і священників) не було паспортів або документів на проїзд, бо “ніхто не думав, що поїде за лінію фронту”. Він також розповідає, що Крижановський на кожному блокпості дзвонив комусь, показував папери й доводив, що колона гуманітарна.

Ніч вони, за словами депутата, провели під Маріуполем — у районі Широкиного, де їх прихистив “знайомий” посадовця.

В’їзд у Маріуполь: розмінування БТРом і переговори за 200 метрів від паркану “Азовсталі”

Вранці колона, як стверджує Ковальов, зустрілася з генералом Андрієм Січовим із позивним Дон, який тоді нібито відповідав за “взяття Маріуполя” та був в.о. командарма 8-ї армії РФ. Через завали і обстріли, каже депутат, їх кілька разів змушували змінювати напрямок в’їзду (зокрема через Мангуш).

Розбомблений Маріуполь, квітень 2022 року. Фото: Reuters

Ковальов описує, що місто було зруйноване, у пожежах, із тілами на вулицях. До району біля моря вони нібито заїхали з третьої спроби — на набережну, південну сторону “Азовсталі”, де поле перед колоною розмінували БТРом. Там, за його словами, вони вели перші переговори з Денисом Прокопенком про передачу дітей, жінок і 37 поранених. Це відбувалося приблизно за 200 метрів від паркану заводу.

Під час першої спроби, стверджує депутат, евакуації не сталося: вони п’ять днів чекали під стінами заводу, але “ніхто нікого не віддав”, і колона виїхала з міста. Ковальов висловлює власну версію, що їхній прорив міг стати “медійним” і комусь завадити. Тобто він вбачає у зриві цієї місії чиїсь політичні амбіції, але не говорить прямо — чиї саме.

Чому дітей та жінок з Маріуполя у підсумку вивезла гуманітарна колона Ірини Верещук (версія Ковальова)

Далі Ковальов розповідає про колону віцепрем’єрки Ірини Верещук, яка тоді десятки разів намагалася проїхати через Василівку. За його словами, він попросив Валентина Крижановського забрати колону Верещук так само, як провів попередньо його групу. Ковальов нібито передав частину медикаментів на “Азовсталь”, а їхня колона відійшла в “сіру зону”.

Сам Ковальов стверджує — головне що зрештою вдалося врятувати понад 100 дітей і десь 300 цивільних жінок. При цьому нардеп додає: але “Ми поступилися цією пальмою їй”, — маючи на увазі публічну першість у цій евакуації представниці партії президента.

Нагадаємо, що нардеп Олександр Ковальов також розповів про деталі перемовин про вихід військових з “Азовсталі”. У травні 2022 року російська сторона нібито гарантувала короткий полон — до чотирьох місяців, відсутність катувань і створення гуманітарної зони в Оленівській колонії.