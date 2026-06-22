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У третьому кварталі 2026 року (від липня по вересень) для переселенців зі Світлодарської громади регулярні прийоми продовжать проводити начальник міської ВА, а також в.о. начальниці юрвідділу військової адміністрації. Розповідаємо, яку допомогу можна отримати, за яким графіком проходять зустрічі та як до них доєднатися.

Графіки особистих прийомів начальника ВА та в.о. начальниці юридичного відділу опубліковані у відповідних розпорядженнях на сайті Світлодарської міської військової адміністрації.

Так, начальник Світлодарської міської військової адміністрації Олександр Гордієнко прийматиме громадян тільки наживо: поспілкуватися з посадовцем можна в офісі №105 на вулиці Гоголя, 7 за наступним графіком:

10 липня з 14:00 по 16:00;

24 липня з 10:00 по 12:00;

7 серпня з 14:00 по 16:00;

21 серпня з 10:00 по 12:00;

4 вересня з 14:00 по 16:00;

18 вересня з 10:00 по 12:00.

Для участі в особистій зустрічі потрібно завчасно зареєструватися. Посилання на гугл-форми, де це можна зробити, публікують на сайті Світлодарської міської ВА у розділі “Оголошення”.

Також прийоми проводить в.о. начальниці юридичного відділу адміністрації Вікторія Бичковська. На зустрічах, які проходять в онлайн-форматі, дають безкоштовні юридичні консультації з питань, які належать до компетенції військової адміністрації. Графік наступний:

2 липня з 14:00 по 16:00;

16 липня з 10:00 по 12:00;

30 липня з 14:00 по 16:00;

13 серпня з 10:00 по 12:00;

27 серпня з 14:00 по 16:00;

10 вересня з 10:00 по 12:00;

24 вересня з 14:00 по 16:00.

На прийоми також необхідна попередня реєстрація — форми для запису публікують у розділі “Оголошення”, як і в попередньому випадку.

Якщо залишились додаткові запитання, представники влади Світлодарської громади доступні за такими контактами:

Нагадаємо, у червні 2026-го влада Світлодарська спрямувала ще 148,2 тисячі гривень допомоги вихідцям з громади, які належать до вразливих категорій населення. Журналісти Вільного Радіо розповіли, про кого йдеться.