Як жителі окупованого Маріуполя ставляться до заселення в чужі квартири

Багатоповерхівки у Маріуполі після російської агресії. Фото: з джерел окупантів

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У Маріуполі людям, які втратили житло під час боїв за місто, пропонують квартири інших містян, які окупаційна влада визнала “безхазяйними”. Деякі жителі відмовляються від такого житла, але тоді окупаційні посадовці погрожують взагалі викреслити їх з черги на видачу.

Про те, що жителі окупованого міста думають про “безхазяйне” житло і як до них ставиться частина його власників, ідеться в матеріалі 0629.

Журналісти розповіли історію 90-річної Марії Миколаївни, чию квартиру зруйнували росіяни. Спочатку жінка відмовилася від пропозиції заселитися в чуже житло й вимагала обіцяної компенсаційної квартири. Та через пів року окупаційні посадовці пригрозили викреслити її з черги на житло. Тоді маріупольчанка погодилася й разом із донькою зробила ремонт у квартирі. Хто її справжні власники, жінка не цікавилася.

Як розповіла журналістам 0629 50-річна маріупольчанка Валентина, від запропонованого “безхазяйного” житла відмовляються одиниці. Деякі люди намагаються знайти власників квартир і дізнатися, чи планують ті повертатися. Якщо зʼясовують, що господарі хочуть приїхати й повернути своє майно, просять окупаційну адміністрацію надати інше.

“Але загалом — погоджуються. Комусь взагалі байдуже, що там і як, аби було житло”, — зазначила Валентина.

Вона також розповіла про знайомого, який із дозволу колишнього колеги оселився в будинку його матері в Новоселівці. Родина власників виїхала до Німеччини, а чоловік зараз уже облаштовує будинок на власний смак і шукає спосіб оформити його за російськими законами. За словами Валентини, він переконаний, що власники ніколи не повернуться, тому вважає це житло своїм.

За спостереженням журналістів 0629, більшість людей, які виїхали з Маріуполя й не можуть повернутися в окупацію з різних причин, ситуація з роздачею їхнього майна обурює.

Редакція провела опитування серед своєї аудиторії на сайті й сторінці видання у Facebook щодо ставлення до людей, які заселяються до так званих “безхазяйних” квартир. На сайті результати були такими: 39% опитаних ставляться до таких людей нейтрально, адже розуміють, що після повернення все одно заберуть своє; 37% відверто ненавидить тих, хто заселяється в їхні квартири; 24% ставляться із розумінням.

Результати опитування на сайті 0629. Фото: 0629

У Facebook співвідношення було іншим. Так, із розумінням до мешканців їхніх квартир поставився лише 1% опитаних, а нейтрально — 32%. Ще 8% зазначили, що просто не розуміють таких людей, а про відверту ненависть повідомили 16%. Натомість найбільша частка опитаних — 43% — проголосували за варіант одного із читачів видання: якщо люди розуміють, що це не їхнє майно і їм доведеться його залишити, власники ставляться до цього нормально.

Результати опитування 0629 у Facebook. Фото: 0629

Інша жителька нині окупованого Маріуполя Яна в розмові з журналістами зазначила, що засуджувати таких людей не варто. Вона розповіла, що в будинку, де живе її приятелька, одну з квартир віддали під заселення як “безхазяйну”. Її прийшли подивитися дві жінки. Але виявилося, що власники, коли виїжджали, залишили ключі сусідам, аби ті приглядали за квартирою.

“І от приходять люди заселятися в цю квартиру… Розумієте, вони живуть у гуртожитку. Досі живуть у гуртожитку. А коли в тебе є діти і ти так живеш майже п’ять років, то якось не до сентиментів. І от сусіди кажуть цим людям, які прийшли заселятися, що взагалі-то у квартири є власники, що вони платять за комуналку і взагалі хочуть приїхати. Ця сім’я дуже здивувалася. Зайшли, подивилися й пішли. Кажуть, будуть відмовлятися”, — розповіла Яна.

За її словами, в цьому ж будинку є інша порожня квартира, власник якої загинув і не залишив спадкоємців. Однак окупаційна влада її не запропонувала. Та в більшості випадків у житла все ж є живі власники.

За словами жительки міста, багато людей в окупації, чиї квартири згоріли, подалися на допомогу за відновлення. Їм видали по 100 тис. рублів, але в умовах, коли один лише холодильник коштує 50 тис. рублів, цієї суми виявилося вкрай мало.

“Тисячі людей залишилися без домівок. Ну, просто можна по-різному це все сприймати. От тобі дають цю квартиру. Постався до цього з повагою й розумій, що тобі доведеться її звільнити. І все!” — каже Яна.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, як росіяни розпоряджаються майном в окупації. Зокрема, ми зʼясували, хто отримав 20 гектарів землі під забудову в Маріуполі без торгів, а також що сталося з висотками Януковича та готелем Ахметова.