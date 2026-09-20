Хто став “міжнародними спостерігачами” на псевдовиборах до Держдуми РФ

Томас Рьопер (праворуч), один з міжнародних “спостерігачів” на псевдовиборах до Державної Думи РФ у 2026 році поряд з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Фото: Tagesspiegel

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Росія заявляє, що за виборами до Держдуми, які незаконно проводить і на окупованих територіях України, спостерігають понад тисяча “міжнародних експертів” зі 133 країн. Серед тих, кого показують російські медіа, — чинні та колишні представники парламентських структур країн Латинської Америки, делегації країн СНД, італійський історик та німецький блогер з проросійськими поглядами. На окупованій частині Донеччини заявляють про “експертів із дружніх країн”, однак імен більшості з них навіть не називають.

Журналісти Вільного Радіо переглянули повідомлення російських та окупаційних медіа про людей, яких Росія залучила як “міжнародних спостерігачів”. Це не повний перелік, однак він дає уявлення про те, кого російська сторона запрошує оцінювати організовані нею “вибори”.

Так, у Краснодарському краї російські медіа повідомляли про делегацію із Сальвадора, Чилі, Венесуели, Гондурасу, Перу, Лівану, Колумбії, Панами та Португалії.

Серед них називали колишнього голову Центральноамериканського парламенту, представника Панами Амадо Серруда Асеведо та представницю Сальвадора у Центральноамериканському парламенті Ану Лізет Аріас Ернандес. Обоє у коментарях російським медіа схвально оцінювали організацію “виборів”.

В інших регіонах РФ як “міжнародних спостерігачів” представляли делегації з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану.

“Спостерігачі” з країн СНД за проведенням псевдовиборів до Державної Думи РФ. Фото з російських джерел

Серед “спостерігачів” — німецький блогер та італійський історик, які поширюють російські наративи про війну проти України

У Ростовській області за російськими “виборами” спостерігав, зокрема, Томас Рьопер, якого місцеві медіа представляють як експерта з Німеччини.

Рьопер живе у Санкт-Петербурзі та веде німецькомовний блог Anti-Spiegel. У травні 2025 року Європейський Союз запровадив проти нього санкції. Рада ЄС віднесла Рьопера до людей, причетних до діяльності, спрямованої на підрив демократичних політичних процесів у Німеччині.

Раніше німецьке видання journalist аналізувало, як Рьопер висвітлював російський удар по пологовому будинку в Маріуполі у березні 2022 року. У своєму блозі він поширював російську версію про те, що медзаклад нібито використовував полк “Азов”, а наслідки авіаудару були постановкою. Видання наводило цей випадок як приклад поширення дезінформації про російську війну проти України.

Серед іноземців, яких запросили спостерігати за псевдовиборами, є й італійський історик та публіцист Анджело д’Орсі — колишній професор історії політичної думки Туринського університету. До Москви він приїхав на запрошення Міжнародної асоціації політичних та електоральних експертів (IAPEE) — проєкту, який, за даними італійського видання La Stampa, підтримують російські державні інституції та який долучився до спостереження за рекомендацією Громадської палати РФ.

Сам історик і раніше публічно висловлював позиції щодо російсько-української війни: зокрема, називав її фактично протистоянням США і НАТО з Росією, а у 2022 році говорив про можливість “повернення” Росії Донбасу та деяких інших територій України через “референдум”.

На окупованій частині Донеччини більшість “електоральних експертів” залишилися безіменними

Окупаційні та російські медіа заявляють, що за псевдовиборами на окупованій частині Донеччини спостерігають так звані електоральні експерти з Бангладеш, Індонезії, Малаві, Марокко, Сербії, Того та Узбекистану. Водночас імена та організації, які представляють більшість із цих людей, у повідомленнях не уточнюють.

Один із тих, кого представляють публічно, — Шохрух Чорієв з Узбекистану. Окупаційне інформагентство називає його “електоральним експертом”, однак не уточнює, яку саме організацію він представляє та який має досвід спостереження за виборами. Чорієв у коментарях окупаційним медіа схвально оцінював організоване Росією “голосування” та звинувачував Україну у спробах нібито дестабілізувати ситуацію на окупованій території.

Ще один названий “експерт” — Набіль Белкасс із Марокко. За даними російського медіа, перед поїздкою на окуповану Донеччину він спостерігав за російськими виборами у Рязані та Тулі.

Після відвідування “дільниць” у Донецьку Белкасс заявив російським журналістам, що місцеві жителі нібито приходять “голосувати” з усмішками та “пишаються тим, що є частиною Росії”. При цьому сам Белкасс прямо повʼязав присутність іноземних “спостерігачів” із підтримкою окупованого регіону.

“Своєю присутністю ми показуємо світу, що підтримуємо не лише проведення виборів у Донецьку, а й підтримуємо всю республіку, всіх жителів «ДНР»”, — заявив він російському агентству.

Незалежні міжнародні організації за російськими “виборами” не спостерігають

Водночас участь окремих іноземців не означає міжнародного спостереження за виборами у звичному розумінні цього поняття.

Ще напередодні псевдовиборів Центр протидії дезінформації при РНБО України звертав увагу, що жодна авторитетна міжнародна організація з моніторингу виборів не бере участі у цьому процесі. У ЦПД назвали запрошення лояльних до Росії іноземців способом створити видимість міжнародного визнання та легітимності “виборів”.

А Міністерство закордонних справ України у серпні окремо застерегло місію спостерігачів від СНД від відвідування тимчасово окупованих Росією територій України та участі у спостереженні за організованим там “голосуванням”.

Раніше ми писали, що на окупованій частині Донеччини скоротили останній день псевдовиборів до Держдуми Росії. Наразі “дільниці” вже закрили.