На окупованій частині Донеччини скоротили час псевдовиборів до Держдуми Росії

Проведення фейкових виборів на окупованій частині Донеччини планують завершити раніше. Фото з окупаційних джерел

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20 вересня на тимчасово окупованій частині Донецької області росіяни планують завершити так зване голосування на виборах до Держдуми РФ раніше — о 14:00 за московським часом. В окупаційній “виборчій комісії” пояснюють це нібито загрозою атак безпілотників у вечірній час та необхідністю перевезти “протоколи” після закриття “дільниць”.

Про зміну графіка повідомляють окупаційні медіа з посиланням на очільника так званої виборчої комісії “ДНР” Володимира Висоцького. Інформацію про скорочення часу “голосування” поширювали й російські джерела.

За словами Висоцького, окупаційна “виборча комісія” розглянула 36 звернень від територіальних “виборчкомів” і вирішила 20 вересня відкрити “дільниці” з 08:00 до 14:00 за московським часом. Раніше завершення “голосування” планували на 20:00.

Заявки на так зване голосування вдома для маломобільних жителів окупованої території прийматимуть до 10:00.

В окупаційній адміністрації рішення скоротити роботу “дільниць” пояснили безпековою ситуацією. Висоцький заявив, що ввечері нібито зростає активність українських безпілотників, тоді як членам “комісій” після завершення “голосування” потрібно перевозити складені ними “протоколи”.

Окупанти заявляють про майже 80% “явки”, але кажуть неправдиву кількість людей, які вже нібито проголосували

За даними, які поширюють окупаційні джерела, з урахуванням дострокового “голосування” заявлена “явка” на окупованій частині Донеччини наближалася до 80%.

Подібну цифру окупаційна влада називала і після першого дня основного “голосування”. Тоді там заявили, що участь у псевдовиборах нібито взяли близько 1,6 мільйона людей, або 80% “виборців”. Втім, до цієї статистики включили тих, хто “голосував” достроково.

Додамо, що у Головному управлінні розвідки Міноборони України у 2025 році оцінювали населення так званої “ДНР” приблизно у 1,2 мільйона людей. Тож заявлена кількість тих, хто нібито вже взяв участь у псевдовиборах, перевищує цю оцінку всього населення окупованої частини області.

Раніше журналісти Вільного Радіо також писали, що дострокове “голосування” на окупованій Донеччині проводили, зокрема, на подвір’ях, лавках та капотах автівок, а мобільні групи приїжджали до жителів у супроводі озброєних людей. Взяти участь у російських псевдовиборах дозволяли навіть з українським паспортом.