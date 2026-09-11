З українським паспортом та під наглядом озброєних людей: як на окупованій частині Донеччини вперше голосують за російську Думу | Вільне Радіо

Дострокове голосування в окупованому Донецьку, фото: Telegram/Алексей Кулемзин

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На подвір’ях, за невеликими переносними перегородками, часто просто на капоті автівки чи лавці — саме так проходять дострокові “вибори” у Державну Думу Росії на тимчасово окупованій частині Донеччини.

Члени комісій приїжджають до виборців додому, а тим, хто живе поблизу фронту, пропонують голосувати в пунктах тимчасового розміщення. Взяти участь у “виборах” можна навіть з українським паспортом. За процесом при цьому пильно слідкують озброєні люди.

Загарбники називають ці території своїми, але навіть самі не на всіх своїх виборчих сайтах вносять Донецьку область до своїх регіонів.

Вільне Радіо розповідає, як триває незаконне голосування.

У т.з. “ДНР” проводять дострокові незаконні вибори до Держдуми РФ

Цьогоріч, у 2026-му, жителі тимчасово окупованих територій уперше голосують за депутатів Держдуми Російської Федерації. У переліку тих, хто балотується від окупованої частини Донеччини, більшість — росіяни.



Основні дні “виборів” призначені на 18-20 вересня. Втім, процес “волевиявлення” вже розпочали достроково: для російських військових з 28 серпня, для цивільних — з 8 вересня. Працюють мобільні виборчі групи — до жителів приїжджають по дві людини з пересувними перегородками, бюлетенями, скриньками та “правоохоронцями” чи військовими РФ з автоматами. Так, зокрема триває фейкове дострокове “голосування” у Донецьку, про що звітує очільник місцевої окупаційної адміністрації Олексій Кулемзін.

Дострокове голосування в окупованому Донецьку, фото: Telegram/Алексей Кулемзин

Дострокове голосування в окупованому Донецьку, фото: Telegram/Алексей Кулемзин

А самоназваний “голова Виборчої комісії ДНР” Володимир Висоцький підтверджує: “Для проведення виборів залучені 1266 мобільних груп. По дві групи на кожну дільницю. Приїжджає транспортний засіб, йде сповіщення, що можна проголосувати.<…> З кожною мобільною групою приїжджають правоохоронці”.

Попри це, охопити голосуванням усіх жителів окупованої частини Донеччини не можуть через бойові дії. у “Виборчкомі” кажуть, до жителів наближених до фронту населених пунктів мобільні бригади не поїдуть. Замість цього людям пропонують голосувати у “пунктах тимчасового розміщення” в інших містах.

“Якщо цей процес з огляду на розташування населеного пункту у відносній близькості до лінії бойового зіткнення або розташування населеного пункту з точки зору безпілотної небезпеки буде створювати ризики, то члени виборчої комісії туди не поїдуть.

Жителі кожного населеного пункту зі звільненої території так чи інакше потрапляють до пунктів тимчасового розміщення. Усі ці пункти у нас віднесені до певної виборчої комісії. Тобто люди, які були зареєстровані у пунктах тимчасового розміщення, так чи інакше потраплять у поле зору дільничної виборчої комісії”, — розповів Висоцький.

Незаконне дострокове голосування в окупації пояснюють безпековими питаннями

Росіяни розповідають, що розпочати “вибори” достроково змушені з міркувань безпеки, аби не збирати багато людей на виборчих дільницях. Висоцький зазначає, що під час незаконних виборів президента РФ у 2024 році понад 90% виборців на ТОТ Донеччини проголосували достроково. ООН тоді ті “вибори” засудили, але це не завадило росіянам проводити нові.

Аби збільшити кількість виборців, окупаційна влада дозволила змінювати місце голосування за процедурою “Мобільний виборець”. За даними “Виборчої комісії ДНР”, на початок голосування цією послугою скористалися щонайменше 9480 виборців на ТОТ Донеччини.

Адреси дільниць під секретом, а у виборчих округах — підконтрольні українській владі міста

“Відкриті й чесні вибори”, як їх називає окупаційна влада, на практиці максимально закриті. Дізнатись адресу виборчої дільниці — завдання з зірочкою. Адже “Виборча комісія ДНР” не рекомендує оприлюднювати дані про місця голосування (загалом дільниць 633). Пояснюють це знову міркуваннями безпеки. І навіть видали відповідну постанову:

“З метою забезпечення безпеки, захисту життя та здоров’я громадян РФ <…> рекомендувати головам муніципальних утворень ДНР не застосовувати щодо виборчих дільниць, створених на території ДНР, вимогу про публікування списків виборчих дільниць з зазначенням їхніх меж, або переліку населених пунктів, номерів, місць розташування дільничних виборчих комісій, приміщень для голосування, номерів телефонів виборчих комісій, інформації про виборчі дільниці”.

А ще кажуть, що турбуються про інформаційну безпеку — у соцмережах окупантів поширюють інформацію про нібито розсилку фейкових листів з електронних адрес Gmail, за допомогою яких шахраї начебто намагаються отримати дані членів виборчих комісій.

Журналістам Вільного Радіо вдалося знайти у відкритому доступі перелік виборчих дільниць лише в Донецьку. А жителька окупованого Маріупольського району, яку ми попросили перевірити в мережі адресу своєї дільниці, відповіла, що сайт “Виборчої комісії ДНР” не завантажується. Так само він не відкрився й у наших журналістів, які намагалися потрапити туди за допомогою різних сервісів ВПН.

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Аби дізнатися свою виборчу дільницю, жителям ТОТ пропонують подати заявку через портал “Госуслуги”, Багатофункціональний центр або за особистим зверненням до дільничної виборчої комісії.

Водночас не приховують росіяни того, до “своїх” виборчих округів вони віднесли всю територію Донеччини. Навіть ті населені пункти, які станом на момент виборів підконтрольні українському уряду.

Про “межі усієї колишньої Донецької області” йдеться у переліку виборчих округів, які окупанти переформатували у 2025 році. На території Донеччини передбачили три округи — Макіївський №13, Донецький №14 та Горлівський №15. До Донецького включили Добропілля, до Горлівського — Бахмут, Костянтинівку, Лиман і Слов’янськ.

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Голосування за українським паспортом та агітація за “Єдину Росію”

У “Виборчій комісії ДНР” звітують про проєкт “ИнформУИК, за яким члени комісій мали ходити по квартирах і розповідати про процедуру виборів та програми усіх кандидатів. Втім, зі слів місцевих в окупації, ці люди лише агітували за партію “Єдина Росія”.

Аби максимально спростити можливість проголосувати, загарбники дозволяють зробити це навіть без російського паспорта — з українським або “паспортом ДНР”.

“Ми, виборча комісія ДНР, ухвалили рішення, що документом, який підтверджує наявність активного виборчого права, є паспорт РФ, ДНР та України з відміткою про реєстрацію за місцем проживання в Донецькій народній республіці (межах усієї колишньої Донецької області)”, — розповідав Володимир Висоцький.

Про явку та попередні результати незаконних виборів поки не повідомляють. Остаточні дані будуть відомі після 20 вересня.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розповідало про кандидатів від т. зв. “ДНР” до Держдуми РФ.