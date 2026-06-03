Хто подав себе кандидатом у депутати до Держдуми Росії від т.з. “ДНР”. Колаж: Вільне Радіо

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У вересні 2026 року Росія планує провести на окупованій частині Донеччини незаконні вибори до Держдуми. Серед кандидатів — російські політики, пропагандисти, учасники війни проти України, чинні функціонери окупаційної влади та люди, які підтримали створення псевдореспубліки ще у 2014 році.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували біографії претендентів і з’ясували, хто саме планує представляти т.з. “ДНР” у російському парламенті.

Під час підготовки до виборів загарбники переглянули незаконно утворені виборчі округи на окупованій частині України. Найбільше таких округів з’явилось у т.з. “ДНР” — три, ще два утворили у т.з. “ЛНР” та по одному — на окупованих частинах Запоріжжя й Херсонщини.

На російських виборах діє змішана система: половину депутатів обирають за партійними списками, ще стільки ж — через одномандатні округи.

За даними російських джерел, кількість депутатів, які пройдуть до Держдуми Росії від т.з. “ДНР”, залежатиме від явки — тобто від кількості українців в окупації, які візьмуть участь у незаконних виборах. За попередніми оцінками, від фейкової республіки до Держдуми можуть пройти шестеро депутатів. Якщо вибори відбудуться, їхні повноваження триватимуть до вересня 2031 року.

Хто йде на вибори до Держдуми від “одномандатних округів ДНР”

Станом на травень 2026 року у трьох т.з. “одномандатних округах ДНР” вже визначилися з головними кандидатами.

Від “Макіївського округу” на вибори висувається Ірина Куксенкова — громадянка Росії, яка народилась у Києві 24 вересня 1984 року. Членкиня російської правлячої партії “Єдина Росія”. Працює військовою кореспонденткою російського “Першого каналу”.

Росіянка Ірина Куксенкова, кандидатка в депутати до Держдуми Росії 9 скликання від “ДНР”. Фото з російських джерел

У своїй біографії вона стверджує, що висвітлює війну в Україні з самого її початку. Так, у мережі є запис прямого ефіру за участю Ірини з аеропорту “Антонов” у Гостомелі на тлі знищеного Ан-225 “Мрія”.

Також Куксенкова перебувала в Маріуполі під час боїв, де нібито дістала поранення. Після реабілітації продовжила працювати у т.з. “ДНР” як журналістка та волонтерка. Зазначає, що її волонтерську діяльність підтримав особисто російський президент Володимир Путін: він надав їй президентський грант на допомогу росіянам, які дістали поранення в боях.

Від “Донецького округу” на вибори йде громадянин Росії Олександр Бородай, який народився у Москві 25 липня 1972 року. Член партії “Єдина Росія”.

Олександр Бородай, кандидат у депутати до Держдуми Росії 9 скликання від “ДНР”. Фото з російських джерел

Бородай фігурував у війні проти України ще з квітня 2014 року, коли вів перемовини з Ігорем Стрєлковим (Гіркіним), який командував бойовиками т.з. “ДНР”. З травня того ж року обіймав посаду т.з. “голови Ради міністрів ДНР”. У серпні 2015 року очолив створений у Росії “Союз добровольців Донбасу”.

У жовтні 2021 року він став депутатом Держдуми РФ, де працює заступником голови комітету у справах СНД, євразійської інтеграції та зв’язків зі співвітчизниками. Колишній т.з. “прем’єр ДНР” наразі представляє у російській Думі Ростовську область і тепер претендує на переобрання, але вже від “ДНР”.

У 2023 році Бородай став засновником і командиром 7 розвідувально-штурмової бригади окупантів “Святий Георгій”.

Від “Горлівського округу” у виборах братиме участь Олексій Муратов — росіянин, який народився 17 лютого 1978 року у місті Курчатов Курської області. Член партії “Єдина Росія”.

Олексій Муратов, кандидат у депутати до Держдуми Росії 9 скликання від “ДНР”. Фото з російських джерел

Муратов до 2012 року працював у концерні “Росенергоатом” та керував його передвиборчим штабом кандидатів у депутати від “Єдиної Росії”. У період з 2012 до 2014 року був директором підприємства.

З 2014 року став самоназваним “офіційним представником ДНР” у Російській Федерації, після чого обіймав різні посади у структурах фейкової республіки — від “консультанта” до “заступника очільника Народної Ради ДНР”.

У 2022 році став “заступником секретаря Донецького регіонального відділення партії «Єдина Росія»”.

Наразі Муратов очолює виконком регіонального відділення “Єдиної Росії” у т.з. “ДНР” і активно агітує мешканців окупованої частини Донеччини голосувати за цю партію.

Ким є 16 кандидатів від т.з. “ДНР” за партійними списками “Єдиної Росії”

Крім одномандатників, на вибори у трьох округах від т.з. “ДНР” висуватимуться й кандидати за партійними списками. Станом на середину травня 2026 року у фейковій республіці зареєстрували 16 таких кандидатів у депутати до Держдуми Росії:

Олександр Шестаков — українець, народився 23 лютого 1996 року на Донеччині. Член партії “Єдина Росія”. Воював проти України у складі бойовиків ще у 2014 році, а після 2022-го знову взяв участь у війні. У разі обрання планує зосередитися на підтримці “ополченців”, які воювали ще з 2014 року;

Олександр Шестаков, кандидат у депутати до Держдуми Росії 9 скликання від “ДНР”. Фото з російських джерел

Микита Аверкін — українець, народився у Маріуполі 16 лютого 1992 року. Член партії “Єдина Росія”. До окупації міста працював у пресслужбі громадської організації. У 2022 році залишився в окупованому Маріуполі та став співпрацювати з російськими окупантами. Того ж року став керівником маріупольського відділення “Молода гвардія Єдиної Росії”;

Микита Аверкін, кандидат у депутати до Держдуми Росії 9 скликання від “ДНР”. Фото з російських джерел

Сергій Карандін — українець, народився 14 травня 1983 року у Донецьку. Не є членом “Єдиної Росії”, але виявляє до неї прихильність. Служить у російському війську на посаді помічника навідника реактивної артилерійської батареї;

Сергій Карандін, кандидат у депутати до Держдуми Росії 9 скликання від “ДНР”. Фото з соцмереж чоловіка

Роман Степанов — українець, народився у Макіївці 27 вересня 1982 року. Член партії “Єдина Росія”. До війни в Україні працював на Макіївському металургійному заводі ім. С. М. Кірова, а потім — у сфері торгівлі. Чоловік стверджує , що ніколи не був членом політичних партій та не обіймав посад на держслужбі;

Роман Степанов, кандидат у депутати до Держдуми Росії 9 скликання від “ДНР”. Фото з російських джерел

Віктор Миколаєнко — українець, народився 25 грудня 1977 року в Торецьку (тоді Дзержинську). Член партії “Єдина Росія”. У 2006 році балотувався до Верховної Ради України від “Партії екологічного порятунку «ЕКО+25%»”, але невдало. Також був головним редактором Всеукраїнського громадсько-політичного науково-виробничого журналу “Наш вибір”. Стверджує, що працював на металургійному підприємстві.

Віктор уже брав участь у незаконних виборах на тимчасово окупованій частині Донеччини у 2023 році й зараз є чинним “депутатом” фейкової республіки. Також він є самоназваним “головою Комітету з питань промисловості та торгівлі” у т.з. “Народній Раді ДНР”;

Віктор Миколаєнко, кандидат у депутати до Держдуми Росії 9 скликання від “ДНР”. Фото з російських джерел

Андрій Беділо — українець, народився 16 березня 1967 року у Торезі. Член партії “Єдина Росія”. Працював на підприємствах, а з 2003 року став директором Палацу культури імені Володимира Маяковського в рідному місті. Був депутатом Торезької міської ради 4 та 6 скликань. У 2014 році підтримав сепаратистів та влаштовував мітинги проти української влади в Торезі.

З 2015 по 2019 роки працював т.з. “секретарем Торезького відділення громадського руху “Донецька Республіка”. З 2019 по 2022 рік був т.з. “радником керівника Центрального виконкому громадського руху “Донецька Республіка”, а з 2022 року працює т.з. “начальником відділу структурного розвитку” того ж руху та є членом “громадської палати ДНР”;

Андрій Беділо, кандидат у депутати до Держдуми Росії 9 скликання від “ДНР”. Фото з російських джерел

Олександр Вишницький — українець, народився 14 грудня 1986 року в Донецьку. Не є членом “Єдиної Росії”, але виявляє до неї прихильність. З 2012 року працював у прокуратурі Будьонівського району Донецька — спочатку помічником прокурора, потім прокурором. Стверджує, що у 2014 році активно підтримав фейкову республіку. У 2024 році пройшов навчання в “Єдиній Росії” та підписав контракт з російською армією, ставши навідником-оператором танка;

Олександр Вишницький, кандидат у депутати до Держдуми Росії 9 скликання від “ДНР”. Фото з російських джерел

Олександр Кіпер — українець, народився 23 травня 1960 року у Горлівці. Не є членом “Єдиної Росії”, але виявляє до неї прихильність. Упродовж 31 року працював у ДСНС Донеччини. Після звільнення зі служби у 2019 році очолив громадську організацію ветеранів пожежно-рятувальної служби. На виборах позиціонує себе як людину, яка здатна вирішити накопичені проблеми місцевих жителів;

Олександр Кіпер, кандидат у депутати до Держдуми Росії 9 скликання від “ДНР”. Фото з російських джерел

Роберт Новодевичинський — українець, народився 27 березня 1968 року в Макіївці. Член партії “Єдина Росія”. Працює інженером другої категорії у підконтрольній окупантам установі “Донецьктепломережі” в рідному місті. Публічної діяльності не веде, додаткових відомостей про себе не оприлюднює;

Роберт Новодевичинський, кандидат у депутати до Держдуми Росії 9 скликання від “ДНР”. Фото з російських джерел

Володимир Бодачевський — українець, народився 6 липня 1990 року в Донецьку. Член партії “Єдина Росія”. Є автоперегонником , має власний бізнес у будівництві й оптовій торгівлі продуктами. Працює т.з. “директором” підприємства “Альфа інвест строй”. Автор пропагандистського проєкту “Донбас — серце Росії”, радник отамана “Союзу козаків Новоросії” та куратор козацького молодіжного руху “Карачун”;

Володимир Бодачевський, кандидат у депутати до Держдуми Росії 9 скликання від “ДНР”. Фото з російських джерел

Олег Бобу — українець, народився 8 серпня 1960 року в Макіївці. Член партії “Єдина Росія”. Про себе зазначив лише те, що є пенсіонером. Інших деталей про себе в мережі не публікував;

Олег Бобу, кандидат у депутати до Держдуми Росії 9 скликання від “ДНР”. Фото з російських джерел

Олексій Глухов — українець, народився 21 листопада 1982 року в Донецьку. Не є членом партії “Єдина Росія” та не вказує, що є її прихильником. Має чотири вищі освіти. Ким працював до початку війни в Україні — невідомо. З 2017 року обіймає посаду “військового комісара” у т.з. “військкоматі Будьонівського, Ленінського та Пролетарського районів Донецька”;

Олексій Глухов, кандидат у депутати до Держдуми Росії 9 скликання від “ДНР”. Фото з російських джерел

Костянтин Комльонок — українець, народився 17 вересня 1987 року в Макіївці. Член партії “Єдина Росія”. Починав кар’єру в комунальній сфері, потім очолював відділ у справах сім’ї та молоді Макіївської міськради. У 2014 році підтримав фейкову республіку. До 2019 року очолював місцевий “відділ у справах сім’ї та молоді” вже при окупаційній владі. У 2019 році став “заступником керівника” організації “Молода Республіка”. У 2023 році працював “заступником міністра молодіжної політики ДНР”. З квітня 2026 року є “радником Голови ДНР”;

Костянтин Комльонок, кандидат у депутати до Держдуми Росії 9 скликання від “ДНР”. Фото з російських джерел

Олександр Гриденко — українець, народився 27 липня 1987 року у Старобешевому. Член партії “Єдина Росія”. Воює проти України на посаді командира взводу зв’язку у бригаді “Дика дивізія Донбасу”. Також є чинним “депутатом Народної Ради ДНР”;

Олександр Гриденко, кандидат у депутати до Держдуми Росії 9 скликання від “ДНР”. Фото з російських джерел

Сергій Ярош — українець, народився 10 листопада 1985 року у Харцизьку. Член партії “Єдина Росія”. До 2012 року працював у страховій компанії, потім — директором рекламної компанії. З 2016 року обіймав різні посади у структурах фейкової республіки — від “керівника” міського відділення ГО “Молода Республіка” до “голови Комітету Народної Ради з питань освіти, науки та культури”. У 2020–2021 роках був “спеціалістом у контрольному управлінні адміністрації Глави ДНР”. Нині обіймає псевдопосаду “голови Комітету Народної Ради ДНР з питань освіти, науки, культури та громадських організацій”;

Сергій Ярош, кандидат у депутати до Держдуми Росії 9 скликання від “ДНР”. Фото з російських джерел

Микола Ковальов — росіянин, народився 26 червня 1988 року у селі Слободка Курської області. Не є ані членом, ані прихильником “Єдиної Росії”. Здобув вищу освіту за спеціальностями “технічна експлуатація транспортного радіоелектронного обладнання”, “електроенергетика та електротехніка” і “сучасне державне управління”. Нині воює проти України на посаді прапорщика військової частини №75385.

Микола Ковальов, кандидат у депутати до Держдуми Росії 9 скликання від “ДНР”. Фото з російських джерел

Зазначимо, усі кандидати від т.з. “ДНР” йдуть на вибори від “Єдиної Росії”. Хоча за російськими даними у виборах візьмуть участь 19 російських політсил, на тимчасово окупованій частині Донеччини домінує правляча партія.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, як росіяни возять іноземних гостей в окуповані міста Донеччини. Серед них є медійники, які роками поширюють російську пропаганду, політики, які симпатизують Кремлю, а також люди, яких важко пов’язати ані з журналістикою, ані з політикою.