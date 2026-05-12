Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Іноземні медійники, які роками поширюють російську пропаганду, політики, які симпатизують Кремлю, а також люди, яких важко пов’язати ані з журналістикою, ані з політикою — таких гостей російські окупанти привезли на тимчасово захоплену частину Донеччини.
Журналісти Вільного Радіо встановили, хто ці люди насправді та навіщо окупанти влаштовують такі тури.
Організовувати візит іноземної делегації доручили російському окупанту та письменнику Захару Прилєпіну. Висвітлювали цю подію більшість провладних російських та окупаційних медіа.
Спочатку іноземних гостей повезли до Маріуполя. Там їм показали відновлений Драматичний театр, який окупанти самі до цього зруйнували. При цьому делегатам розповідали, що культурна споруда нібито “постраждала від дій української армії”.
Після Маріуполя делегація вирушила до Донецька, де іноземцям показали більше об’єктів. Одним із них став музей Великої вітчизняної війни. Тут окупанти створили експозиції, присвячені “ополченцям, які захищали Донбас з 2014 року”.
Іноземцям показували також артефакти повномасштабної війни — західну зброю, боєприпаси та безпілотники, які українські військові використовували в боях з окупантами.
Вся ця демонстрація мала на меті створити враження, ніби “ЗСУ руйнують цивільні об’єкти у Донецьку”. Після музею делегацію возили містом, аби показати зруйновані житлові будинки та торговельні центри. Окупанти наголошували, що ці будівлі “зруйнували удари ЗСУ”.
Після цього іноземці поклали квіти до пам’ятника “Алеї янголів” загиблим під час бойових дій дітям.
“Сьогодні був нелегкий день. Ми побачили багато руйнувань, багато зруйнованих життів. Ми поспілкувалися з деякими місцевими жителями. Важко, коли жінка, ровесниця твоєї матері, розповідає, як вона живе під постійними обстрілами з 2014 року”, — сказав т.з. “член сектору зовнішньої політики” партії Levica з Північної Македонії Горан Дімов.
Не обійшлося без військового компоненту — для гостей організували пресконференцію, на якій виступали представники загону ім. Мартина Пушкаря, до якого набирають колишніх полонених бійців ЗСУ. Вони розповідали, як їх “зловили ТЦК” та змусили воювати за Україну, а також заявляли, що “завжди можна обрати сторону”.
Наприкінці візиту іноземцям показали й бойову підготовку російських окупантів. Загарбники озвучували для “медійників” свою мотивацію воювати проти України. Репортаж завершили словами про “важливість поширення правди про війну”.
Захар Прилєпін, підсумовуючи приїзд іноземних журналістів, заявив:
“99% усіх фінансових коштів, які Україна отримує, надходять з Європи, адже вона створила собі “правильну репутацію” — нібито її принижують, ображають, що вона нічого не робила, а щодо неї здійснюють “геноцид”. Наш вихід на іноземну аудиторію для України просто смертельно небезпечний”.
За його словами, члени делегації після повернення до своїх країн писатимуть “незалежні матеріали” про ситуацію в Україні.
Щодо “незалежності” представників делегації Вільне Радіо провело власний аналіз. Так, ми виявили, що одного із запрошених іноземців — Горана Дімова з Північної Македонії — в західних медіа пов’язують із Кремлем. Зокрема, журналісти проєкту CIVIL Media стверджують, що Дімов є пропагандистською фігурою, яку підтримують у Москві та регулярно представляють у російських провладних медіа як “високопоставленого посадовця” політичної партії Levica.
При цьому офіційні представники партії неодноразово спростовували це та стверджували, що цей чоловік не має стосунку до керівництва партії й навіть не є її офіційним членом.
Журналісти-розслідувачі наголошують, що таке формулювання свідомо вводить в оману з метою легітимізації окупаційної влади для закордонної аудиторії.
Інша делегатка — Івонн дель Кармен Міранда Тапія із Нікарагуа. Хоча пропагандисти у своїх сюжетах представляють її як “журналістку”, сама вона у своїх соцмережах вказує, що працює в археології. Також Тапія представляє керівну партію “Сандиністський фронт національного визволення” (FSLN) та дає коментарі на політичні теми. Зокрема, щонайменше з 2022 року вона критикує США за спроби “організувати Майдан у Нікарагуа”, а також дає коментарі російським виданням і повторює проросійські наративи про “агресію Києва” та “руйнування Донецька”.
Серед членів делегації був також Озгур Алтинбаш, який працює в розділі міжнародних новин турецької газети Aydınlık. Видання просуває антизахідні наративи та пропагує вихід Туреччини з НАТО. Росію Озгур називає союзником своєї батьківщини. Такі ж погляди він транслює й у своїх соцмережах.
Газету Aydınlık пов’язують із політичною партією Vatan, лідер якої відомий зв’язками з російським ідеологом Олександром Дугіним.
Ще один медійник, який прибув на окуповану територію з Туреччини, — Ібрагім Орчун Гьоктюрк, який працює на телеканалі Ulusal Kanal і теж є членом партії Vatan.
“Це чудова нагода для іноземних журналістів на власні очі побачити конкретні докази того, як західні країни підтримують київський режим проти Донецької народної республіки”, — заявив Ібрагім Орчун Гьоктюрк.
Імена інших візитерів приховали у публічних звітах. Однак представники “Асоціації реінтеграції Криму” назвали ще кілька імен та стверджують, що всі ці “медійники” контролюються російськими спецслужбами. Серед тих, чиї імена відомі:
Отже, “виходом на іноземну аудиторію” такий захід назвати складно — більшість запрошених і так роками просували проросійські наративи у своїх країнах.
Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, як Росія змінює “владу” і населення на захопленій частині Донеччини, аби викорінити нелояльних місцевих. Усі ці процеси окупанти подають під виглядом допомоги й відновлення, а насправді створюють із захопленої частини регіону власну колонію.
Крім цього, ми аналізували, як Китай впливає на економіку ТОТ і що це означає для майбутньої деокупації.