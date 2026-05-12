Як росіяни намагаються легалізувати т.з. “ДНР” через іноземних “політиків” і “журналістів” і ким насправді є ці люди. Колаж: Вільне Радіо

Іноземні медійники, які роками поширюють російську пропаганду, політики, які симпатизують Кремлю, а також люди, яких важко пов’язати ані з журналістикою, ані з політикою — таких гостей російські окупанти привезли на тимчасово захоплену частину Донеччини.

Журналісти Вільного Радіо встановили, хто ці люди насправді та навіщо окупанти влаштовують такі тури.

Що окупанти показали іноземним “журналістам” і “політикам” у Маріуполі й Донецьку

Організовувати візит іноземної делегації доручили російському окупанту та письменнику Захару Прилєпіну. Висвітлювали цю подію більшість провладних російських та окупаційних медіа.

Спочатку іноземних гостей повезли до Маріуполя. Там їм показали відновлений Драматичний театр, який окупанти самі до цього зруйнували. При цьому делегатам розповідали, що культурна споруда нібито “постраждала від дій української армії”.

Т.з. іноземні “журналісти” та “політики” у Драматичному театрі Маріуполя, квітень 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Після Маріуполя делегація вирушила до Донецька, де іноземцям показали більше об’єктів. Одним із них став музей Великої вітчизняної війни. Тут окупанти створили експозиції, присвячені “ополченцям, які захищали Донбас з 2014 року”.

Російський окупант і письменник Захар Прилєпін з іноземними “політиками” та “журналістами”, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Іноземцям показували також артефакти повномасштабної війни — західну зброю, боєприпаси та безпілотники, які українські військові використовували в боях з окупантами.

Вся ця демонстрація мала на меті створити враження, ніби “ЗСУ руйнують цивільні об’єкти у Донецьку”. Після музею делегацію возили містом, аби показати зруйновані житлові будинки та торговельні центри. Окупанти наголошували, що ці будівлі “зруйнували удари ЗСУ”.

Житлова багатоповерхівка в Донецьку, зруйнована під час бойових дій. Скриншот відео: ТАСС

Після цього іноземці поклали квіти до пам’ятника “Алеї янголів” загиблим під час бойових дій дітям.

Іноземна делегація в Донецьку поклала квіти до пам’ятника загиблим під час бойових дій дітям, квітень 2026 року. Скриншот відео: ТАСС

“Сьогодні був нелегкий день. Ми побачили багато руйнувань, багато зруйнованих життів. Ми поспілкувалися з деякими місцевими жителями. Важко, коли жінка, ровесниця твоєї матері, розповідає, як вона живе під постійними обстрілами з 2014 року”, — сказав т.з. “член сектору зовнішньої політики” партії Levica з Північної Македонії Горан Дімов.

Не обійшлося без військового компоненту — для гостей організували пресконференцію, на якій виступали представники загону ім. Мартина Пушкаря, до якого набирають колишніх полонених бійців ЗСУ. Вони розповідали, як їх “зловили ТЦК” та змусили воювати за Україну, а також заявляли, що “завжди можна обрати сторону”.

Пресконференція представників загону ім. Мартина Пушкаря для іноземних “політиків” і “журналістів”, квітень 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Наприкінці візиту іноземцям показали й бойову підготовку російських окупантів. Загарбники озвучували для “медійників” свою мотивацію воювати проти України. Репортаж завершили словами про “важливість поширення правди про війну”.

Демонстрація бойової підготовки окупантів у Донецьку для іноземних “політиків” і “журналістів”, квітень 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Захар Прилєпін, підсумовуючи приїзд іноземних журналістів, заявив:

“99% усіх фінансових коштів, які Україна отримує, надходять з Європи, адже вона створила собі “правильну репутацію” — нібито її принижують, ображають, що вона нічого не робила, а щодо неї здійснюють “геноцид”. Наш вихід на іноземну аудиторію для України просто смертельно небезпечний”.

За його словами, члени делегації після повернення до своїх країн писатимуть “незалежні матеріали” про ситуацію в Україні.

Ким насправді є іноземці, яких привезли на окуповану частину Донеччини

Щодо “незалежності” представників делегації Вільне Радіо провело власний аналіз. Так, ми виявили, що одного із запрошених іноземців — Горана Дімова з Північної Македонії — в західних медіа пов’язують із Кремлем. Зокрема, журналісти проєкту CIVIL Media стверджують, що Дімов є пропагандистською фігурою, яку підтримують у Москві та регулярно представляють у російських провладних медіа як “високопоставленого посадовця” політичної партії Levica.

Т.з. “член сектору зовнішньої політики партії Levica з Північної Македонії Горан Дімов у Донецьку, квітень 2026 року. Скриншот відео: ТАСС

При цьому офіційні представники партії неодноразово спростовували це та стверджували, що цей чоловік не має стосунку до керівництва партії й навіть не є її офіційним членом.

Відповідь представництва Levica журналістам CIVIL Media щодо причетності Горана Дімова до партії. Скриншот Вільного Радіо із сайту CIVIL Media (в автоматичному перекладі українською)

Журналісти-розслідувачі наголошують, що таке формулювання свідомо вводить в оману з метою легітимізації окупаційної влади для закордонної аудиторії.

Інша делегатка — Івонн дель Кармен Міранда Тапія із Нікарагуа. Хоча пропагандисти у своїх сюжетах представляють її як “журналістку”, сама вона у своїх соцмережах вказує, що працює в археології. Також Тапія представляє керівну партію “Сандиністський фронт національного визволення” (FSLN) та дає коментарі на політичні теми. Зокрема, щонайменше з 2022 року вона критикує США за спроби “організувати Майдан у Нікарагуа”, а також дає коментарі російським виданням і повторює проросійські наративи про “агресію Києва” та “руйнування Донецька”.

Івонн дель Кармен Міранда Тапія у Маріуполі, квітень 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Серед членів делегації був також Озгур Алтинбаш, який працює в розділі міжнародних новин турецької газети Aydınlık. Видання просуває антизахідні наративи та пропагує вихід Туреччини з НАТО. Росію Озгур називає союзником своєї батьківщини. Такі ж погляди він транслює й у своїх соцмережах.

Газету Aydınlık пов’язують із політичною партією Vatan, лідер якої відомий зв’язками з російським ідеологом Олександром Дугіним.

Озгур Алтинбаш у Маріуполі, квітень 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Ще один медійник, який прибув на окуповану територію з Туреччини, — Ібрагім Орчун Гьоктюрк, який працює на телеканалі Ulusal Kanal і теж є членом партії Vatan.

“Це чудова нагода для іноземних журналістів на власні очі побачити конкретні докази того, як західні країни підтримують київський режим проти Донецької народної республіки”, — заявив Ібрагім Орчун Гьоктюрк.

Ібрагім Орчун Гьоктюрк у т.з. “ДНР”, квітень 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Імена інших візитерів приховали у публічних звітах. Однак представники “Асоціації реінтеграції Криму” назвали ще кілька імен та стверджують, що всі ці “медійники” контролюються російськими спецслужбами. Серед тих, чиї імена відомі:

Вокер Фернандо Віскарра Гайбор — представник видання Pressenza з Еквадору, яке Державний департамент США у 2023 році звинуватив у фінансуванні Кремлем та поширенні російської пропаганди. Раніше Гайбор безуспішно балотувався від політичної сили Partido Liberación Nacional. Представників цієї партії звинувачували у хвалебних відгуках на адресу російського президента Володимира Путіна;

Вокер Фернандо Віскарра Гайбор у Москві, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Ірфан Бін Мохамад Файрус — представник Малайзії, пов’язаний з релігійною освітою. Нам не вдалося знайти публікацій, які б свідчили про його публічну діяльність, крім коментарів російському виданню. У єдиному дописі, який не стосується Росії та України, йдеться про успіхи Файруса у навчанні, коли він ще був студентом;

Ірфан Бін Мохамад Файрус на російському телебаченні у квітні 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Кріспіан Кабаселе Тшіманга Бабанья — російські пропагандисти називають його політиком із Конго від партії Union of Social Democrats (Союз соціал-демократів). Втім, у мережі жодної інформації про нього немає. Є лише згадки про чоловіка у “Кримському громадському медіа”, де його називають запеклим русофілом, який просуває проросійські наративи у Конго та виступає за інтеграцію Африки з Росією;

Кріспіан Кабаселе Тшіманга Бабанья (праворуч) у Москві, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Казухіро Хаяшіда — нібито публіцист і політолог з Японії. Але у мережі є лише одна публікація за його авторством. Водночас журналісти Вільного Радіо встановили, що чоловік у соцмережах поширював дописи російського філософа та ідеолога Олександра Дугіна.

Казухіро Хаяшіда у Драматичному театрі Маріуполя, квітень 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Отже, “виходом на іноземну аудиторію” такий захід назвати складно — більшість запрошених і так роками просували проросійські наративи у своїх країнах.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, як Росія змінює “владу” і населення на захопленій частині Донеччини, аби викорінити нелояльних місцевих. Усі ці процеси окупанти подають під виглядом допомоги й відновлення, а насправді створюють із захопленої частини регіону власну колонію.

Крім цього, ми аналізували, як Китай впливає на економіку ТОТ і що це означає для майбутньої деокупації.