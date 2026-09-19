У т.з. “ДНР” стверджують, що у перший день “виборів” у Держдуму Росії проголосували 1,6 млн людей, але це неправда

“Виборча дільниця” у т.з. “ДНР”, вересень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

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За підсумками першого дня незаконних виборів у т.з. “ДНР” начебто проголосували 1,6 мільйона людей. Втім, більшість із них проголосувала достроково, а у перший день голосування прийшла менша частина. На “виборах” місцевим пропонують обирати, хто буде представляти їхні регіони у російській Державній думі.

Цифри щодо явки оголосив самоназваний “голова Виборчої комісії ДНР” Володимир Висоцький.

Втім, він визнав, що 75% людей проголосували достроково, саме завдяки цьому вдалося забезпечити явку у перший день на рівні 80%. Воно почалося 8 вересня, а військові окупаційної армії могли “голосувати” вже з 17 серпня.

Тобто насправді у перший день голосування прийшли на незаконне “голосування” лише 5% місцевих.

Зазначимо, окупаційна влада вважає, що у фейковій республіці проживає близько 2,2 мільйона людей.

Водночас у Генеральному управлінні розвідки Міноборони України у 2025 році казали, що населення т.з. “ДНР” сягає лише 1,2 мільйона людей.

Тобто у перший день проголосували більше людей, ніж фактично проживає у квазіутворенні.

Зазначимо, Верховна Рада ухвалила документ, у якому закликає парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї засудити наміри Росії провести псевдовибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо проаналізували біографії кандидатів на фейкових виборах. Ми розповідали, хто саме хоче представляти т.з. “ДНР” у російському парламенті та які доходи і майно декларує дехто з них.