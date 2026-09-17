Верховна Рада закликала іноземні держави та парламенти засудити “вибори” до Держдуми Росії на ТОТ України

Псевдовибори до Держдуми РФ на ТОТ України. Ілюстративне фото: з російських джерел

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Верховна Рада ухвалила документ, у якому закликає парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї засудити наміри Росії провести псевдовибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з постанови №16077, а також з трансляції парламентського засідання.

За цей документ проголосували 264 народні обранці. Як пояснили в пресслужбі Верховної Ради, постанова “висловлює рішучий протест” проти намірів Росії організувати та провести незаконні вибори до Державної думи на тимчасово окупованій території України. Йдеться про загарбані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також про Крим та місто Севастополь.

“У зверненні чітко окреслено позицію України, що будь-які спроби російської окупаційної адміністрації провести це “голосування” є грубим порушенням міжнародного права, а його результати будуть юридично нікчемними та нелегітимними як у самій Росії, так і для всієї світової спільноти”, — кажуть урядовці.

Що відомо про “вибори” до Держдуми РФ в окупації

З 28 серпня до 17 вересня 2026 року на окупованих територіях України, у тому числі т.з. “ДНР”, оголосили про проведення т.з. “дострокового голосування” на виборах, на яких обиратимуть т.з. “депутатів” Державної Думи РФ.

У червні 2026-го ми вже розповідали про кандидатів у Держдуму РФ від т.з. “ДНР” за списками “Єдиної Росії”. Але тоді йшлося лише про претендентів до праймеріз — внутрішньопартійних виборів, на яких визначають, хто все ж представлятиме партію. Зараз уже відомо, хто з окупованої частини Донеччини прагне стати депутатом на незаконних виборах.

Надаємо, журналісти Вільного Радіо вже розповідали, як на окупованій частині Донеччини вперше голосують за російську Думу. Там вже проходять дострокові “вибори” — на подвір’ях, за невеликими переносними перегородками, часто просто на капоті автівки чи лавці.